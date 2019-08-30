Режиссер «Отрочества» Ричард Линклейтер будет снимать свой следующий фильм 20 лет

Американский независимый кинорежиссер Ричард Линклейтер, известный по работе над лентами «Отрочество» и трилогией «Перед закатом», «Перед полуночью» и «Перед рассветом», будет снимать свой следующий фильм на протяжении 20 лет.

Работа станет экранизацией мюзикла Merrily We Roll Along («Весело мы катимся»), события которого происходят с 1957 по 1976 год. Действие сюжета постепенно возвращает зрителя в прошлое, показывая, как главный герой стал успешным голливудским продюсером. По замыслу Линклейтера, съемки длиною в 20 лет помогут без грима показать, как актеры будут молодеть в кадре.

«Я впервые увидел «Весело мы катимся» в 1980-х годах и сразу влюбился — не могу придумать лучшего места, где можно провести следующие 20 лет, чем мир этого мюзикла. Я не воспринимаю подобный многолетний опыт легкомысленно, но, похоже, это единственно верный способ сделать эту историю справедливой в кино», — сказал режиссер изданию Variety.

Ричард Линклейтер работал над фильмом «Отрочество» 11 лет — с лета 2002 года по октябрь 2013-го. В 2014 году лента стала одним из главных претендентов на «Оскар», получив 6 номинаций. Главную роль исполнил на то время семилетний Эллар Колтрейн, который не мог быть заменен никем другим до окончания съемок и должен был «рости» вместе со своим персонажем. Все это время картина не имела четкого сценария — он переписывался от года к году.