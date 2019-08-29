Вышел финальный трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала финальный трейлер грядущего фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Картина станет первой в истории Венецианского кинофестиваля, которая поборется за золотого льва — главный приз лучшему фильму фестиваля.

«Джокер» расскажет историю становления суперзлодея, который станет главным врагом Бэтмена. Грядущая премьера никак не связана с другими фильмами по комиксам DC. По сюжету. Артур Флек, скромный и незаметный человек, возвращается в Готэм-Сити после продолжительного отсутствия. Неудачливый комик планирует ухаживать за стареющей матерью, одновременно с этим попытаясь вновь начать свою карьеру. Но его прошлое скрывает тайну — история семьи Флеков связана с Уэйнами, богатейшей семьей Готэма. Теперь Артуру предстоит отбросить приличный облик клоуна и принять новую роль — Джокера, клоуна-принца преступного мира.

Режиссером и автором сценария переосмысления Джокера выступил Тодд Филлипс. Главные роли в картине исполнили Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц, известная по ролям в антологии «Американская история ужасов» Фрэнсис Конрой, Гленн Флешлер и другие.

Мировая премьера состоится 4 октября 2019 года. На российские экраны «Джокер» выйдет на день раньше, 3 октября.

Напомним, 28 августа стартовал 76-й сезон Венецианского кинофестиваля. В основном конкурсе будут участвовать ленты «Осиная сеть» Оливье Ассайяса, «Брачная история» Ноя Баумбаха, «Дело Дрейфуса» Романа Полански и «Прачечная» Стивена Содерберга. Впервые за всю историю смотра в основном конкурсе примет участие фильм в жанре кинокомикса — «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли. Вопреки ожиданиям, фильмов Вуди Аллена и Мартина Скорсезе в программе нет. Посмотрите также первый трейлер «Джокера», который Warner Bros. показала в апреле.