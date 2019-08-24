Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис

Впрочем, как и в прошлом году: тогда ее заработок составил 40,5 миллиона долларов. Как отмечает издание, основной доход актрисе принесла роль русской шпионки из отряда Мстителей в фильме «Черная Вдова». В этот раз большая часть доходов также состоит из гонораров за съемки в фильмах вселенной Marvel – «Черная Вдова» и «Мстители: Финал».