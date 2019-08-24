Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис
Соответствующий список был опубликован на сайте Forbes в минувшую пятницу. Согласно данным издания, Скарлетт Йохансон заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис, заработав 56 миллионов долларов.
Впрочем, как и в прошлом году: тогда ее заработок составил 40,5 миллиона долларов. Как отмечает издание, основной доход актрисе принесла роль русской шпионки из отряда Мстителей в фильме «Черная Вдова». В этот раз большая часть доходов также состоит из гонораров за съемки в фильмах вселенной Marvel – «Черная Вдова» и «Мстители: Финал».
Второе место рейтинга досталось звезде сериала «Американская семейка». Американская актриса София Вергара получила доход в 44,1 миллиона долларов. Тройку замыкает Риз Уизерспун, известная по фильмам «Между небом и землей», «Жестокие игры» и «Переступить черту», с заработком в $35 млн. На четвертой и пятой строчке рейтинга оказались Николь Кидман и Дженнифер Энистон.
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