Студия Disney показала первый трейлер ремейка «Леди и Бродяги»

Ранее Disney выпустил в широкий прокат ремейк культового мультфильма «Король Лев». Режиссером киноленты стал Джон Фавро, который снял серию фильмов Marvel «Железный человек». В новом «Короле Льве» звучали песни и мелодии из оригинальной версии — в том числе и саундтрек, над которым работали Ханс Циммер и Элтон Джон. В создании фильма использовалась гиперреалистичная компьютерная графика, позволяющая «оживить» персонажей-животных. А в июне этого года стало известно о перезапуске мультсериала «Чип и Дейл». Обновленный проект будет насчитывать 39 мини-серий, продолжительностью по семь минут. Сюжет расскажет о приключениях бурундуков в большом городе. Кроме того, в экранизации «Русалочки» от Disney главную роль исполнит афроамериканская певица и актриса Холли Бэйли. «После долгих поисков было совершенно ясно, что Холли обладает той редкой комбинацией духа, молодости, невинности и ума, а также великолепным голосом. Это как раз все те качества, которые необходимы для того, чтобы играть эту культовую роль», — поделился Маршалл.



