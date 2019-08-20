Действие шоу происходит в 1950-е годы и рассказывает о без пяти минут разведенной домохозяйке Мириам Мейзел, открывшей в себе талант к стендапу. Главную роль играет Рэйчел Броснахан – актриса, известная по нескольким очень удачным ролям второго плана и получившая за «Карточный домик» номинацию на «Эмми». Менеджером Мидж по имени Сьюзи, нелюдимой и не самой приятной работницей клуба Gaslight, стала Алекс Бортшейн, обладательница «Эмми» за озвучивание Лоис в мультсериале «Гриффины». Важную роль в действии также играет экс-муж миссис Мейзел Джоэл, его и ее родители.

К основному касту сериала — Рэйчел Броснахэн, Майкл Зеген, Алекс Борштейн, Тони Шалуб и Марин Хинкл — в третьем сезоне присоединится актер Стерлинг К. Браун, известный по роли Н’Джобу в фильме «Черная пантера».

Премьера третьего сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел» состоится 6 декабря.