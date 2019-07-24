Квентин Тарантино и Ума Турман обсуждают съемки продолжения «Убить Билла»

Квентин Тарантино планирует возродить одну из своих киноисторий. В подкасте MTV Happy Sad Confused режиссер рассказал , что уже обсудил идею с актрисой Умой Турман, исполнившей главную роль в двух предыдущих фильмах серии.

«Если мой новый фильм должен быть продолжением какой-либо моей предыдущей работы, это будет «Убить Билла»», — поделился Тарантино о своем диалоге с Турман. Возможно, «Однажды в Голливуде» не станет для него завершением карьеры: ранее режиссер планировал отказаться от дальнейших съемок, так как он «подошел к концу своего пути в мире игрового кинематографа» и теперь видит себя в качестве автора театральных пьес и книг о кино.

Напомним, ране в Сети появилось два трейлера фильма «Однажды в Голливуде» с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях. Картина расскажет о бывшей звезде телевизионных вестернов и его постоянном дублере, которые пытаются выжить в современных реалиях «Фабрики грез».

Действие фильма разворачивается в 1969 году на закате «золотого века» Голливуда. По сюжету, известный телевизионный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Главные роли в картине исполнили Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Джеймс Марсден, Марго Робби, Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Курт Рассел и Люк Перри, скончавшийся 4 марта 2019 года вследствие инсульта.