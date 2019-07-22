Сыендук показал тизер четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти»

Дмитрий Сыендук, официальный голос «Рика и Морти» в России, показал отрывок из нового, четвертого сезона мультсериала, который выйдет уже в ноябре. В промо появляется некий инопланетянин Глути, которого требуют удалить неизвестное приложение. «Судя по всему, Джерри решил запустить некий стартап», — подписал ролик Сыендук.

О том, что мультсериал «Рик и Морти» продлят на четвертый сезон, стало известно в марте прошлого года. Тогда Дэн Хармон ответил на вопрос одного из фанатов в Twitter о том, когда ждать новую часть франшизы. Хармон написал, что это «может оказаться сложной задачей», так как «тяжело работать над шоу, которое не было заказано телеканалом». Однако позже шоураннеры официально подтвердили продолжение — четвертый сезон мультипликации выйдет на экраны уже в ноябре этого года.

Напомним, ранее Adult Swim показал восьмибитный короткометражный фильм по мотивам «Рика и Морти» — психоделический видеоряд, перестрелки и драки с фантастическими животными, существо в банке, применяющее дефибриллятор к телу безумного изобретателя Рика Санчеза, эксперименты над Морти и множество отсылок к старым играм на приставке Sega. А еще Дмитрий Сыендук опубликовал ролик о том, как бы выглядел сериал «Рик и Морти», если бы его делали в России.