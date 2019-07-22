От эротики с Палем до комедии с Михалковой: 7 лучших русских фильмов года из конкурса «Кинотавра»

Главный российский фестиваль «Кинотавр» определяет, каким будет наше кино — по крайней мере, в этом году: о брутальных мужчинах, женщинах-гинекологах и травмах 1990-х. Редакция «Собака.ru» выбрала лучшие картины из конкурса киносмотра.

В фильме «Верность» Александр Паль играет актера провинциального театра.

«Верность»

«Верность»

«Верность» Свободная от предрассудков эротическая драма о близости и изменах. Акушерка-гинеколог Лена замечает, что ее муж Саша, актер театра, к ней охладел. Более того, она начинает подозревать его в измене с коллегой по спектаклю. Расстроенная, Лена решает по-своему восстановить справедливость — спит с первым встречным. На следующий день еще с одним. Потом еще. И если первая измена не принесла ей особых ощущений, то далее она входит во вкус. «Верность» — вторая полнометражная картина Нигины Сайфуллаевой, автора «Как меня зовут», короткометражки «Шиповник», новеллы в альманахе «Про любовь. Только для взрослых» и пилота сериала «Детки». На экране харизматичный Александр Паль, который фантастически не похож на себя в уже знакомых нам ролях, удивительно тонкая актриса Евгения Громова, масса красиво снятых откровенных сцен, солнечный Калининград. И несмотря на тривиальное выражение о том, что в разладе отношений виноваты оба, «Верность» — отличная возможность поспорить, кто же все-таки больше. Сентябрь

«Троица»

Съемочная группа фильма «Троица»

«Троица» Мелодрама о любовном треугольнике и столкновении культур. Режиссер фильма Ян Гэ — девушка феноменальная: приехала из Китая, выучила русский язык, окончила мастерскую Сергея Соловьева во ВГИКе, участвовала в шоу «Голос», появилась в паре десятков эпизодических ролей, играет на сцене «Гоголь-Центра», а также сняла дебютный фильм «Ню». «Троица» — уже вторая ее работа. Преподавательница китайского Марго замужем за обеспеченным католиком, но любит другого — бедного студента Антона. Не желая обманывать ни мужа, ни себя, она, страдая и мучаясь, пытается уйти из семьи. Картина сделана на английском языке — в абсолютно неузнаваемой Москве и незнакомом нам Китае. Важным аспектом здесь становится не просто выбор героини (ее играет сама Ян Гэ), как и с кем ей жить дальше, но и столкновение культур: быть по-восточному навсегда замужней дамой, живя в нелюбви и обмане, или по-западному заявить о своих чувствах и делать так, как хочется. Осень



Анна Пармас



«Давай ­разведемся» Народная комедия с гэгами в духе ­клипов «Ленинграда». Врач-гинеколог (да, как и в «Верности») Маша слишком много работает — содержит семью и платит кредит за дом (с детьми сидит ее муж Миша). Все меняется, когда она узнает, что у супруга есть молодая любовница, и Миша уходит из дома. Первая полнометражная работа сценаристки и автора знаменитых клипов группировки «Ленинград» Анны Пармас снята легко и незатейливо — иногда даже возникает ощущение, что это ромком на канале «Россия». При этом заряжена отличным бытовым юмором, выдающимися актерскими работами Анны Михалковой и Антона Филипенко (Стас из того самого видео «Ты просто космос, Стас») и, самое главное, мыслью о том, что с разводом жизнь не кончается, а твое счастье не должно зависеть ни от кого другого. Поэтому Анна Пармас выиграла приз и за лучший дебют, и за сценарий. С 21 ноября

«Мальчик ­русский»

«Мальчик ­русский»

Александр Золотухин

«Мальчик ­русский» Гуманистическая арт-зарисовка о хрупкости мира даже в немилитаристские времена. Первая мировая война. Щуплый подросток Саша отправляется на фронт и во время газовой атаки теряет зрение. Вместо того чтобы покинуть позиции, он становится слухачом — сидит возле громадного локатора, будто вышедшего из фильмов про Безумного Макса, и обнаруживает приближение вражеских самолетов. Параллельно в огромном концертном зале оркестр «Таврический» репетирует Сергея Рахманинова. Две сюжетные линии переплетаются, миксуются и накладываются друг на друга, как главная и побочные партии в произведениях композитора. Режиссер фильма Александр Золотухин — выпускник мастерской Александра Сокурова в Нальчике и один из самых верных последователей своего наставника. Критики и зрители, любители арт-кино, легко обнаружат, как эффектно он использует приемы мастера и пытается исследовать проявление национального характера в экстремальных обстоятельствах. Осень

Борис Акопов



«Бык» Реквием по 1990-м глазами 30-летних: от бандитских разборок до отставки Ельцина. Антон Быков по кличке Бык только что вышел из тюрьмы и вот-вот снова в нее попадет. Но его отмазывают люди местного авторитета — у них есть дело: найти одного человека. Картина дебютанта Бориса Акопова переносит в 1997 год в подмосковную Балашиху, где прошло его детство. Отец режиссера (а еще экс-танцовщика Большого театра!) был следователем, поэтому рассказывал много историй из той эпохи, но кое-что он помнит и сам. Теперь пришло время с воспоминаниями разобраться — получился удивительно точный слепок эпохи: с музыкой, модой, чувством безысходности, но надеждой на новые времена. Поэтому жюри во главе с Константином Хабенским признало картину лучшей. 22 августа

Александр Лунгин





«Большая поэзия» История Моцарта и Сальери из Люберец. Витя и Леха работают в частном охранном агентстве, пытаются выиграть деньги на петушиных боях, а в свободное время посещают поэтический кружок. Но жизнь вокруг слишком прозаична, поэтому однажды они решаются на ограбление. Дебют сценариста Александра Лунгина драматичен, местами комичен и может понравиться поклонникам «Таксиста» Скорсезе и «Брата» Балабанова. В кадре — много суровости и отчаяния, мощные актерские работы Александра Кузнецова и Алексея Филимонова, настоящий поэтический слэм: звучат рэп Фейса, Грубого Ниоткуда и стихи Андрея Родионова. А строчку «Леха я или не Леха» вы будете еще долго повторять после титров. Осень

«Сторож» Брутальная драма об идеализме и несправедливости. Влад работает сторожем в заброшенном санатории — здесь тихо и спокойно до тех пор, пока в ворота не влетает джип с мужчиной и женщиной. Они уходят от преследования и просят его помочь им укрыться. Он соглашается, но навлекает на всех еще большие неприятности. Новую картину Юрий Быков, автор любимого народом «Дурака», выпустил сразу после недавнего «Завода». Здесь есть все, за что его и ценят (и что выглядит порой карикатурно): немногословные мужчины, романтическое благородство, пессимизм и безысходность. В главных ролях — сам Юрий и Владислав Абашин из все того же «Завода». Осень