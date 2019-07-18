«XOXO, Gossip Girl»: телеканал HBO перезапускает сериал «Сплетница»
XOXO, Gossip Girl! Сериал о жизни избалованных богатством подростков верхнего Ист-Сайда «Сплетница» возвращается на телеэкраны. Стриминговый сервис HBO Max компании WarnerMedia заказал десять эпизодов продолжения длительностью до часа.
В феврале 2019 году президент компании The CW Television Network Марк Педовиц заявил, что возвращение сериала на телеэкраны возможно только при непосредственном участии шоураннеров Джошуа Сафрана, Джоша Шварца и Стефани Сэвадж в перезапуске «Сплетницы».
Сейчас они разрабатывают сценарий продолжения, сюжет которого будет основан на книге Сесили фон Цигезар и развернется спустя восемь лет после окончания оригинальной истории. Теперь «под наблюдением» таинственной Сплетницы будет находиться новое поколение манхеттенской элиты.
Пока неизвестно, примут ли участие в съемках продолжения сериала звезды оригинального состава — Лейтон Мистер в роли Блэр Уолдорф, Блейк Лайвли в роли Серены ван дер Вудсен, Пенн Бэджли в роли Дэна Хамфри, Чейс Кроуфорд в роли Нейта Арчибальда и Эд Вествик в роли Чака Басса. Однако шоураннеры учтут то, как сильно с 2007 года изменилось виртуальное пространство, Нью-Йорк и жизнь его горожан.
«Сплетница» — американская телевизионная подростковая драма, основанная на популярной одноименной серии романов писательницы Сесили фон Цигезар. Идея сериала принадлежит Джошу Шварцу и Стефани Саваж. Премьера состоялась 19 сентября 2007 года на канале The CW. Заключительный шестой сезон появился в мае 2012 года и насчитывал 10 эпизодов.
Основными действующими лицами сериала являются Серена Ван Дер Вудсен (Блейк Лайвли), Блэр Уолдорф (Лейтон Мистер), Нэйт Арчибальд (Чейс Кроуфорд), Чак Басс (Эд Вествик), Дэн Хамфри (Пенн Бэджли), его сестра Дженни Хамфри (Тейлор Момсен), которой не всегда удается влиться в тусовку верхнего Ист-Сайда, и лучшая подруга Дэна — Ванесса (Джессика Зор).
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