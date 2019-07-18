XOXO, Gossip Girl! Сериал о жизни избалованных богатством подростков верхнего Ист-Сайда «Сплетница» возвращается на телеэкраны. Стриминговый сервис HBO Max компании WarnerMedia заказал десять эпизодов продолжения длительностью до часа.

В феврале 2019 году президент компании The CW Television Network Марк Педовиц заявил, что возвращение сериала на телеэкраны возможно только при непосредственном участии шоураннеров Джошуа Сафрана, Джоша Шварца и Стефани Сэвадж в перезапуске «Сплетницы».

Сейчас они разрабатывают сценарий продолжения, сюжет которого будет основан на книге Сесили фон Цигезар и развернется спустя восемь лет после окончания оригинальной истории. Теперь «под наблюдением» таинственной Сплетницы будет находиться новое поколение манхеттенской элиты.

Пока неизвестно, примут ли участие в съемках продолжения сериала звезды оригинального состава — Лейтон Мистер в роли Блэр Уолдорф, Блейк Лайвли в роли Серены ван дер Вудсен, Пенн Бэджли в роли Дэна Хамфри, Чейс Кроуфорд в роли Нейта Арчибальда и Эд Вествик в роли Чака Басса. Однако шоураннеры учтут то, как сильно с 2007 года изменилось виртуальное пространство, Нью-Йорк и жизнь его горожан.