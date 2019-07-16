Марго Робби сыграет куклу Барби в новом проекте Warner Bros. и Mattel

Актриса Марго Робби, известная по главным ролям в фильмах «Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц» и «Тоня против всех», станет экранной куклой Барби в рамках нового проекта студии Warner Bros. и производителя Barbie Mattel. «Марго — идеальный продюсер и актриса, чтобы оживить Барби на экране для современной аудитории», — считает председатель Warner Bros. Тоби Эммерих.

Режиссером грядущей ленты выступит автор фильмов «Милая Френсис» и «Леди Берд» Грета Гервиг — вместе с супругом Ноа Баумбаком они также напишут сценарий к экранизации самой известной куклы планеты. Что касается главной героини, до Марго Робби на роль Барби пробовались комедиантка Эми Шумер и актриса Энн Хэтэуэй. Детали сюжета и дата выхода фильма пока не раскрываются.

«Игра с Барби развивает уверенность, любопытство и коммуникацию на протяжении всего пути ребенка к самопознанию. Вот уже почти 60 лет Барби учит детей мечтать, предлагает им разные роли в игре: от принцессы до президента. Для меня большая честь сыграть в фильме, который окажет положительное влияние на детей во всем мире», — поделилась Робби.

Образ куклы Барби был придуман Рут и Эллиот Хэндлерами в 1959 году. Участие Барби в полнометражном фильме планировалось с середины 1980-х годов, однако до этого момента кукла успела появиться только в серии мультипликационных фильмов «История игрушек». Барби также является главной героиней серии короткометражных мультфильмов, производство которых началось в конце 80-х годов.

Напомним, ранее Sony Pictures показала новый трейлер фильма «Однажды в Голливуде» с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях. Картина расскажет о бывшей звезде телевизионных вестернов и его постоянном дублере, которые пытаются выжить в современных реалиях «Фабрики грез». Одну из главных ролей в фильме исполнила Марго Робби. Позже стало известно, что Квентин Тарантино планирует завершить карьеру после выхода фильма. По мнению режиссера, он «подошел к концу своего пути в мире игрового кинематографа» и теперь видит себя в качестве автора театральных пьес и книг о кино. А еще посмотрите на новую куклу Barbie в образе Зигги Стардаста — вымышленного персонажа, созданного Дэвидом Боуи.