«Я сам автор своей роли»: посмотрите видео, в котором Александр Паль рассказывает о съемках в сериале «Бихэппи»
11 июля на стриминговом сервисе ТНТ-Premier выходит сериал «Бихэппи» с Александром Палем, Шамилем Хаматовым, Марией Шалаевой и звездой фильма «Кислота» Александром Кузнецовым в главных ролях. Посмотрите первый промо-ролик — Александр Паль рассказывает о съемочном процессе, экранной дружбе с Хаматовым и постельных сценах с Натальей Рудовой.
Во втором ролике женская половина сериала, Мария Шалаева, Марина Васильева, Наталья Рудова и Ясмина Омерович, рассказывают о событиях сериала — так, как они видят своих героинь. «Мы играем взрослых людей, которые на самом деле не взрослые — типа у них нет проблем, но у них проблемы!».
Сюжет грядущей премьеры расскажет о коллективе врачей, их коллег, друзей и близких, у которых есть все для счастья, а счастья нет. Идеалист и хороший доктор Аркаша надеется на высокую должность на новом месте, но в клинике обнаруживает себя в самом эпицентре интриг между врачами и высокопоставленными клиентами. Его друг Евген — сын директора клиники, который может купить себе все, кроме счастья. Талантливый врач, богатый бездельник, хорошая мать и другие люди, чья жизнь лишь со стороны выглядит идеальной, находятся в вечном поиске ответа на вопрос, что же такое счастье.
Александр Паль
Я не понимаю, к какой категории отношусь: я не секс символ, не Джеймс Бонд. Хотя кто знает. Меня тянет выдать шутку по любому поводу. Мне повезло в плане дебюта, однако когда я первое время после фильма «Горько!» приходил на пробы, то замечал, как у людей сразу вытягивались лица в улыбке. Ожидания какие-то сверхъестественные: «О, Саша пришел, сейчас он покажет нам талант». А в конце говорят «Спасибо» таким тоном, как будто я не соответствую их стандартам.
Голливуд наступает на нас, а советская школа, которая занималась психологией героя, отошла на задний план. Сейчас никого не интересует характер персонажа, подавай всем как можно больше событий на минуту экранного времени. Читаешь присланный сценарий и понимаешь, что он построен по американским канонам, но построен плохо, потому что русский человек не может пока с этим справиться: ему всегда было очень сложно смеяться над собой. Даже наших актеров старой гвардии трудно себе представить, например, валяющимися по полу. При этом нам и не снилась ирония, которая была у самых крутых из них: Миронова, Евстигнеева, Янковского, Никулина, Леонова, Броневого, Ширвиндта.
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