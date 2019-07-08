Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной Джоли

На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли. В актерском составе ленты произошли перемены: присоединилась Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг. Кроме того, ранее Disney сменили режиссера с Хоакима Роннинга на Роберта Стронберга.

В новой картине продолжится история о сложных взаимоотношениях между Малефисентой и принцессой Авророй, которая ранее была заколдована героиней Джоли, также продолжится борьба за зачарованный лес.

В прокат картина должна выйти 17 октября.

Это уже второй тизер, ранее компания Disney успела выпустить первый трейлер на своем канале.