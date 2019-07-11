«Российская анимация котируется так же хорошо, как нефть и икра»: Бронзит, Боярский и Сельянов о 20-летии студии «Мельница»

Команда анимационной студии «Мельница», известной былинной эпопеей о богатырях, сериалами «Лунтик» и «Барбоскины», празднует свое 20-летие. Редакция «Собака.ru» расспросила лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», что ждет нашу мультипликацию.

На Константине Бронзите: джемпер и сорочка Kenzo, брюки Gucci, сабо Dries Van Noten (все — ДЛТ)

Вы основали студию, когда страна еще разбиралась с последствиями дефолта 1998 года, затем «Мельница» преодолела кризисы 2008 и 2014 годов. Как получилось успешно пережить эти непростые периоды? Александр Боярский: Действительно, было тяжело, особенно в конце 1990-х. Главной задачей было сохранить и удержать коллектив. В игровом кино проще — съемочная группа собирается на конкретный проект. А у нас работают состоявшиеся художники с академическим образованием, которые учатся быть аниматорами здесь. В 2008 и 2014 годах были неприятности, но преодолевать их было уже гораздо легче, потому что и проектов к тому моменту было очень много. Сергей Сельянов: Если человек делает дело, которым он по-настоящему живет, то кризисы дают ему дополнительную энергию для развития. Один из самых известных ваших проектов — серия мультфильмов о богатырях, первый из которых, «Алеша Попович и Тугарин Змей», вышел в 2004 году. В чем секрет того, что эти фильмы уже пятнадцать лет обожают и взрослые, и дети? Сергей: Секрет в том, что это кино про нас. Оно появилось тогда, когда национальной российской анимации не было, а запрос на нее у зрителей был. И оказалось, что такой мультфильм, с одной стороны, — на фольклорной базе, а с другой — сделанный современным языком, нам необходим. Тогда многим казалось, что раз американские киностудии вроде Pixar и Disney производят достаточное количество мультфильмов, то нам этим заниматься не нужно. Но выяснилось, что свое, родное, с князем и говорящим конем очень востребовано. Константин Бронзит: Да, это свое, родное, но какой-то универсальной формулы успеха нет. Все российские фильмы так или иначе «про нас», но многим из них сам этот факт не помог стать успешными. Александр: Просто сработало какое-то чутье. Это сказочная история, но при этом абсолютно современная. В стремлении соединить былинный сюжет и актуальность нам удалось соблюсти тонкую грань, не удариться в пошлость.

Александр Боярский

Среди проектов «Мельницы» и полнометражный анимационный фильм «Крепость. Щитом и мечом», основой которого тоже стала русская история — Смутное время. Но это, в отличие от богатырской саги, была картина без юмористической составляющей. Задача мультипликации — развлекать или просвещать? Константин: Уолт Дисней сказал: «Я предпочитаю развлекать, надеясь, что зрители чему-то научатся, чем учить, надеясь, что зрители развлекутся». Это правильный подход. Кино — прежде всего развлечение, никуда от этого не деться. Но в то же время оно может что-то донести до зрителя. А дальше уже вопрос к адресату: что он готов вынести из художественного текста? Мы можем лезть из кожи вон, но если каналы восприятия у какого-то зрителя перекрыты, то ничего не сделать. Сергей: Художники не учителя, мессии или проповедники. Хочешь просвещать и учить — иди в учителя. Наша мультипликация ценится за рубежом. Пример — популярность мультсериала «Маша и Медведь» студии «Анимаккорд». В чем феномен? Сергей: Российская анимация котируется за границей так же хорошо, как нефть и икра. (Смеется.) Александр: Кстати, эту фразу Сергей при нас сказал Владимиру Путину, и Путин над ней всерьез задумался. Константин: «Маша и Медведь» — это, скорее, исключение. Александр: Это отличный сериал, я сам его с удовольствием смотрю. Кстати, насколько я знаю, у него возникли проблемы в США. Там всерьез спрашивают, почему бедная девочка одна в лесу с медведем и где ее родители. Наша анимация пытается закрепиться на мировом рынке, но это очень тяжело: американские студии доминируют. Коммерческие проекты во многом существуют за счет мерчандайзинга, продажи игрушек и символики, и здесь трудно соревноваться с американцами. На высоком уровне в России авторская анимация. Есть талантливые авторы, одного из которых мы знаем (указывает на Константина. — Прим. ред.).

Кстати, Константин, вы дважды номинировались на премию «Оскар» — за короткометражные мультфильмы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса». Сможет ли российский мультфильм получить эту премию? Вообще, не слишком ли много внимания уделяется «Оскару»? Константин: Это все очень непредсказуемо. А номинация — это уже успех. Что касается внимания, то кинопремия «Оскар» по-прежнему номер один в мире, несмотря на то что она сугубо американская. Мы можем сколько угодно поносить «Оскар», сидя на кухне, но более значимой награды пока не придумано. Один из самых популярных мультсериалов в мире — американские «Симпсоны». Может ли в России появиться подобный фильм, отыгрывающий актуальную повестку? Александр: Мы думали на эту тему, но сейчас он вряд ли появится. Как минимум потому, что нет запроса от телевидения. Хотя от интернет-аудитории, возможно, запрос есть, была же у нас «Масяня». Константин: Есть важный нюанс. И «Симпсоны», и такой же острый «Саус Парк» стартовали в другое время, в более скудном информационном поле. Появись они сейчас, могли бы и не выстрелить.

Сергей Сельянов

Еще один ваш востребованный продукт — мультсериал «Лунтик и его друзья». Его много критикуют в Интернете, но дети его обожают. Почему? Константин: Опять-таки чутье. Что-то в продюсерах екнуло, и они его запустили. Александр: У некоторых к нему такие же претензии, как у американцев к «Маше и Медведю», — бедный Лунтик, как же он один на Земле, без мамы и папы. Константин: А я предлагал сценарий, где Лунтик возвращается к маме. (Смеется.) Должно ли государство поддерживать мультипликацию? Сергей: Абсолютно любое государство выполняет функцию регулятора: оно издает законы, граждане платят ему налоги. И естественно, в кинобизнесе оно выполняет такую же функцию. Анимация, как и любое другое кино, — это дорого, поэтому поддержка государства, протекционизм важны. Александр: Без господдержки многие проекты просто не состоятся. Кино — один из самых рискованных бизнесов. Даже с прекрасным сценарием и замечательными артистами фильм может провалиться в прокате. Константин: А я против силовых методов в искусстве. Я понимаю, что ограничения нужны для помощи нашему кино, но почему это иногда приобретает какие-то уродские формы?! Когда запланирован выход иностранного фильма, той же последней части «Мстителей», люди уже купили билеты — и тут фильм двигают на неделю ради российского (имеется в виду фильм Романа Прыгунова «Миллиард». — Прим. ред.) — это грубовато. Элегантнее надо действовать.

Расскажите о будущих проектах «Мельницы». Александр: Во-первых, это мультфильм «Урфин Джюс возвращается», во-вторых, еще одна картина, параллельная «Богатырям» и основанная на русском фольклорном материале, — «Иван Царевич и Серый волк — 4», которую мы делаем вместе с «Квартетом И». А на новый, 2021 год мы планируем выпустить очередной фильм про богатырей. Сергей: Ну и конечно, мультсериалы «Лунтик» и «Барбоскины», выходящие на «России-1», «Царевны» на СТС. У «Лунтика», кстати, поменяется дизайн, что будет сюрпризом для зрителя. Это очень важная для нас линейка, у которой отличные показатели просмотров на YouTube. Еще многое находится в сценарной разработке, об этом говорить пока рано.

Дом Бажанова Ул. Марата, 72

Памятник модерна был построен в 1909 году архитектором Павлом Алешиным для купца Филадельфа Бажанова, квартира которого на первом и втором этажах занимала 40 комнат. Главным украшением приемной Бажанова стал майоликовый камин по эскизу Михаила Врубеля на сюжет былины «Вольга и Микула» — известно пять его вариантов, отличающихся друг от друга. Сейчас помещения квартиры хозяина дома занимает Детская библиотека истории и культуры Петербурга.