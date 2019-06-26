Мэрил Стрип и Николь Кидман сыграют главные роли в мюзикле Райана Мерфи «Выпускной»

Режиссер Райан Мерфи, известный по работе над проектами «Американская история ужасов» и «Поза», займется производством нового фильма для стримингового сервиса Netflix. Проект получил название «Выпускной» и станет мюзиклом, главные роли в котором исполнят актрисы Мэрил Стрип и Николь Кидман.

По сюжету грядущей картины, четыре бродвейских актера, утративших былую популярность, отправляются в небольшой городок в штате Индиана — в одной из школ города отменили выпускной после заявления ученицы о том, что она придет на праздник со своей девушкой. Чтобы помочь школьнице, а заодно и вернуть себе популярность, герои отправятся в американскую провинцию.

Фильм будет основан на одноименном мюзикле, премьера которого прошла в 2018 году — работа получила шесть номинаций на престижную театральную премию «Тони». Сообщается, что саундрек экранизации запишет певица Ариана Гранде, которая исполнит в «Выпускном» одну из ролей. Кроме нее в касте также заявлены актер и ведущий Джеймс Корден, Аквафина, Киган-Майкл Ки и другие.

Съемки экранизации бродвейского хита «Выпускной» стартуют в декабре этого года. Премьера состоится осенью 2020 года — сначала на большом экране, а после на сервисе Netflix.

Напомним, ранее сервис Netflix представил трейлер нового сериала «Последние цари» — о жизни и смерти императора Николая II. Netflix также показал финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела». Премьера намечена на День независимости, который отмечается в Америке 4 июля, и часть новой истории развернется вокруг этого праздника. А еще стриминговая компания объявила о намерении снять экранизацию по мотивам «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса. Грядущий испаноязычный сериал станет первым воплощением романа на экране.