Стоит ли смотреть второй сезон сериала «Большая маленькая ложь»?
На телеканале HBO стартовал новый сезон «Большой маленькой лжи», в котором ко звездному составу из Николь Кидман и Риз Уизерспун присоединилась сама Мэрил Стрип. Кинокритик Иван Пугин посмотрел два эпизода сериала и уверен: уход от детектива к психодраме пошел проекту на пользу.
Вышедший в начале 2017 года проект «Большая маленькая ложь» изначально задумывался как законченный мини-сериал из семи эпизодов. Права на экранизацию одноименного романа австралийской писательницы Лианы Мориарти приобрели две актрисы – ее соотечественница Николь Кидман и американка Риз Уизерспун. Им удалось привлечь шоураннером (тогда еще десятикратного) лауреата премии «Эмми» Дэвида Э. Келли, а режиссером стал канадец Жан-Марк Валле, номинированный на «Оскар» за «Далласский клуб покупателей». Кидман и Уизерспун (кстати, снимавшаяся у Валле в «Дикой») стали продюсерами проекта, а также исполнили в нем главные роли. Этого уже было вполне достаточно, чтобы стать хитом, но в сериале также появились трехкратная лауреатка «Золотого глобуса» Лора Дерн, выходец из звездной шведской династии Александр Скарсгард и любимица миллениалов Шейлин Вудли.
Мини-сериал о детях-первоклассниках элитной калифорнийской школы и их финансово обеспеченных родителях (прежде всего мамах) привлек большое внимание как критиков, так и широкой аудитории. Блестяще срежиссированный и сыгранный, он получил огромное количество разнообразных премий от «Эмми» до все того же «Золотого глобуса» и во многих рецензиях назывался одним из главных феминистских высказываний на телевидении. Тест Бекдел на проверку художественного произведения на гендерную предвзятость сериал проходил с самыми высокими оценками, да и по общему посылу получалось, что объединившись, женщины могут все – даже поставить на место зарвавшегося абьюзера с длинным послужным списком, отравлявшего жизни как своей семьи, так и других. Неудивительно, что на волне этого успеха канал HBO из мини-сериала решил сделать регулярный проект, который продлили на еще один сезон.
Вопросов ко второму сезону еще до его старта было немало – весь сюжет оригинального романа с четким разделением на начало, середину и конец был использован в первом, а Жан-Марк Валле отказался от съемок новых серий, оставшись, правда, одним из исполнительных продюсеров. Обе эти проблемы HBO удалось решить. Сценарий полностью написал Дэвид Э.Келли, а режиссером стала британка Андреа Арнольд – обладательница «Оскара» за короткометражку «Оса» и многократный лауреат Каннского кинофестиваля. К тому же в фильме «Американская милашка» с Шайей ЛаБафом и Райли Кио она уже живописала прелести американской провинции.
Весь грандиозный актерский состав при этом удалось сохранить, добавив в него еще одну мегазвезду – Мэрил Стрип. Она играет пассивно-агрессивную мать главного насильника и абьюзера первого сезона. Личность того, кто пострадал в результате таинственного происшествия, было загадкой первых семи серий проекта. Во втором сезоне, такой детективной составляющей пока нет, а значит Андреа Арнолд, всегда прекрасно работавшей с актрисами, можно спокойно вглядываться в характеры их героинь, добавляя в происходящее на экране телесности и интимности. То есть того, с чем у немного пафосного канадца Валле всегда были проблемы. При этом сами съемки стали проще – Джим Фрона, сменивший постоянного оператора Валле Ива Беланже, гораздо меньше экспериментирует с формой, не отвлекая от по-прежнему безупречной игры целой команды голливудских звезд. И сама история в первых сериях нового сезона закручивается все интересней, используя старый сценарный прием «сделай персонажам хуже». Как они выйдут из всех ситуаций, узнаем 21 июля, когда обнародуют последнюю серию второго сезона.
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