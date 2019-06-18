Стоит ли смотреть второй сезон сериала «Большая маленькая ложь»?

Вышедший в начале 2017 года проект «Большая маленькая ложь» изначально задумывался как законченный мини-сериал из семи эпизодов. Права на экранизацию одноименного романа австралийской писательницы Лианы Мориарти приобрели две актрисы – ее соотечественница Николь Кидман и американка Риз Уизерспун. Им удалось привлечь шоураннером (тогда еще десятикратного) лауреата премии «Эмми» Дэвида Э. Келли, а режиссером стал канадец Жан-Марк Валле, номинированный на «Оскар» за «Далласский клуб покупателей». Кидман и Уизерспун (кстати, снимавшаяся у Валле в «Дикой») стали продюсерами проекта, а также исполнили в нем главные роли. Этого уже было вполне достаточно, чтобы стать хитом, но в сериале также появились трехкратная лауреатка «Золотого глобуса» Лора Дерн, выходец из звездной шведской династии Александр Скарсгард и любимица миллениалов Шейлин Вудли.

Мини-сериал о детях-первоклассниках элитной калифорнийской школы и их финансово обеспеченных родителях (прежде всего мамах) привлек большое внимание как критиков, так и широкой аудитории. Блестяще срежиссированный и сыгранный, он получил огромное количество разнообразных премий от «Эмми» до все того же «Золотого глобуса» и во многих рецензиях назывался одним из главных феминистских высказываний на телевидении. Тест Бекдел на проверку художественного произведения на гендерную предвзятость сериал проходил с самыми высокими оценками, да и по общему посылу получалось, что объединившись, женщины могут все – даже поставить на место зарвавшегося абьюзера с длинным послужным списком, отравлявшего жизни как своей семьи, так и других. Неудивительно, что на волне этого успеха канал HBO из мини-сериала решил сделать регулярный проект, который продлили на еще один сезон.

Вопросов ко второму сезону еще до его старта было немало – весь сюжет оригинального романа с четким разделением на начало, середину и конец был использован в первом, а Жан-Марк Валле отказался от съемок новых серий, оставшись, правда, одним из исполнительных продюсеров. Обе эти проблемы HBO удалось решить. Сценарий полностью написал Дэвид Э.Келли, а режиссером стала британка Андреа Арнольд – обладательница «Оскара» за короткометражку «Оса» и многократный лауреат Каннского кинофестиваля. К тому же в фильме «Американская милашка» с Шайей ЛаБафом и Райли Кио она уже живописала прелести американской провинции.