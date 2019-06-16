Российский мультфильм «Ежик» выиграл премию Disney

Российский мультфильм «Ежик» Глеба Белякова выиграл приз Disney на крупнейшем европейском анимационном киносмотре MIFA во Франции, на котором победитель получает 5 тыс. евро — об этом сообщает РИА «Новости».

Мультфильм представлен в виде короткометражного анимационного сериала с 5-минутными эпизодами, он создан преимущественно для детей от трех до семи лет. В основе сюжета лежат медитативные рассказы о Ежике, Медвежонке и их друзьях, живущих в волшебном лесу.

«С нами в питчинге участвовало много отличных проектов, и было бы совершенно справедливо, если бы отметили кого-то из них. Для нас это такая возможность публично сказать спасибо всем, кто работал и работает на проекте, вот, смотрите: мы старались не зря и получили одобрение крупных студий» — поделилась с РИА «Новости» продюсер проекта Соня Горя.