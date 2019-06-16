Актер Том Хэнкс на спор ограбил магазин

Том Хэнкс поспорил с ведущим вечернего шоу Jimmy Kimmel Live: тот отметил, что за актером не было замечено чего-то плохого и что он не попадал в скандальные ситуации. Киммел назвал актёра слишком «прекрасным и совершенным», поэтому он предложил ему ограбить сувенирный магазин, который находится рядом со студией.

Том Хэнкс поддержал спор и украл из магазина картонную фигуру со своим фото и сувенирные статуэтки «Оскара». Покидая сувенирную лавку актёр сказал: «Я — Том Хэнкс, и я забираю эти статуэтки». Но после этого охранник Хэнкса всё-таки заплатил за товары.