Куклу-чревовещателя в образе Тимоти Шаламе с «Золотого глобуса» продали за 122 (!) тысячи долларов

На eBay завершился аукцион по продаже куклы-чревовещателя в образе актера Тимоти Шаламе. Копия звезды фильмов «Зови меня своим именем» и «Жаркие летние ночи» одета в такой же костюм от Louis Vuitton, в котором Шаламе появился на красной дорожке «Золотого глобуса»-2019. Единственный в своем роде Шаламе-чревовещатель был продан за 122 тысячи долларов.

В аннотации к лоту продавец указал, что кукла-чревовещатель в образе Тимоти Шаламе является не только «единственным в своем роде», но и станет ««отличным подарком по любому случаю, будь то вечеринка по случаю рождения ребенка или бар-мицва». Кукла одета в копию костюма Louis Vuitton, который креативный директор мужской линии дома Вирджил Абло создал специально для актера в единственном экземпляре — в нем Шаламе появился в этом году на красной дорожке и церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Напомним, уже этой осенью в прокат выйдет фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» от режиссера Вуди Аллена. Главные роли в картине исполнят Тимоти Шаламе, звезда фильма «Неоновый демон» Эль Фаннинг, Джуд Лоу, певица Селена Гомес и другие. Режиссер Уэс Андерсон также снимет Шаламе в своем новом фильме «Французский диспетчер». А еще посмотрите, как актер прогулялся по Петербургу в прошлом году — он побывал в офисе «ВКонтакте», прошелся возле Казанского собора, зашел в сувенирную лавку и даже в продуктовый магазин.