Опубликован новый сезон «Черного зеркала». Стоит ли его смотреть?
На онлайн-сервисе Netflix на днях стал доступен пятый сезон антологии «Черное зеркало». Кинокритик «Собака.ru» Иван Пугин посмотрел все серии и без спойлеров рассказывает, как эволюционировал всеми любимый проект о новых технологиях.
С самого первого шокирующего эпизода, который выходил еще в 2011 году на британском канале Channel 4, «Черное зеркало» всегда было разговором о том, как новые технологии меняют мир, и, что еще важнее, людей и отношения между ними. В первых двух сезонах было по три серии, а после выхода специального рождественского выпуска эстафету у британского канала подхватил купивший права стриминг-гигант Netflix, которому жизненно необходимо было привлекать новых зрителей, выпуская оригинальную продукцию. У сериала к тому моменту была преданная армия фанатов, поэтому заказ 12 новых эпизодов, которые Netflix планировал разбить на два сезона, выглядел как выгодная сделка для всех – как для стриминг-платформы, так и для поклонников проекта. Но эти 12 эпизодов оказались очень разными – среди них были как хиты, полюбившиеся критикам и фанатам, так и проходные серии. Поэтому в корпорации решили попробовать немного поменять концепцию – на последний Новый год выпустили интерактивный фильм «Брандашмыг», а в новом, уже пятом по счету сезоне, серий снова три, как и в донефтликсовские времена. При этом меняется и заданный авторами тон разговора – да, по-прежнему речь идет о новых технологиях и отношениях людей, но есть нюансы.
Чарли Брукер, бессменный шоураннер сериала, лично написал сценарии всех трех новых эпизодов. В первом из них двое друзей (роль одного из которых исполняет Энтони Маки, Сокол из фильмов Marvel), попробовав сыграть в новую компьютерную игру, оказываются в этически некомфортной ситуации. Во втором герой Эндрю Скотта (Мориарти в «Шерлоке» с Бенедиктом Камбербэтчем), водитель такси, всеми способами пытается пообщаться с главой всемогущей высокотехнологичной корпорации, напоминающей Twitter. А в завершающем эпизоде две сестры-тинейджерки по-разному мирятся с потерей любимого человека – младшая слушает сладкоголосую мотивирующую поп-певичку, роль которой исполнила сама Майли Сайрус, а старшая (Мэдисон Девенпорт из «Острых предметов») играет на басу и ищет ответы на свои вопросы в гитарных группах прошлых лет, среди которых Pixies и Sonic Youth. Кстати, в серии звучат неожиданные каверы на Nine Inch Nails, тексты которых Брукер переписал с позволения великого и ужасного Трента Резнора. Визуально в «Черном зеркале» все по-прежнему безупречно: из трех новых серий первые две сняли режиссеры, уже работавшие над предыдущими сезонами, а третью доверили норвежке Анне Севитски.
Первое, что бросается в глаза после просмотра нового сезона – сериал стал более спокойным и мягким. Это касается и антиутопических деталей (мир, в котором существуют герои, более похож на реальный), и сатиры – даже то, что девушке одного из героев, которая сильно младше, приходится гуглить, кто такой Деннис Родман, кажется скорее жизненным, чем смешным. Вместо черного и белого создатели сериала как будто открыли для себя полутона и ведут разговор о серых зонах действительности. После выхода упомянутого выше новогоднего «Брандашмыга», а также «Любви, смерти и роботов» казалось, что Netflix создал целую вселенную, в которой главной антиутопией является сама стриминг-платформа, и что новые серии «Черного зеркала» будут существовать в этой вселенной и развивать ее дальше. Но внезапно Чарли Брукер выпускает сезон, который можно смотреть всей семьей. В нем поднимаются важные темы борьбы с утратой близкого человека, этичности происходящего в компьютерных играх, отношения подростков со своими поп-идолами, а также всеобщей увлеченности постоянной трансляцией собственных впечатлений в интернет, из-за чего нет времени прожить эти впечатления самостоятельно. Что особенно странно – в современном мире, в котором быть одиноким становится осознанным выбором для многих, Netflix пропагандирует и в очередной раз напоминает тем, кто забыл, что самое важное в жизни – это семья. Даже если эта семья – один из кластеров, на которые целевая аудитория разделена аналитиками корпорации.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.