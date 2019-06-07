Опубликован новый сезон «Черного зеркала». Стоит ли его смотреть?

На онлайн-сервисе Netflix на днях стал доступен пятый сезон антологии «Черное зеркало». Кинокритик «Собака.ru» Иван Пугин посмотрел все серии и без спойлеров рассказывает, как эволюционировал всеми любимый проект о новых технологиях.

С самого первого шокирующего эпизода, который выходил еще в 2011 году на британском канале Channel 4, «Черное зеркало» всегда было разговором о том, как новые технологии меняют мир, и, что еще важнее, людей и отношения между ними. В первых двух сезонах было по три серии, а после выхода специального рождественского выпуска эстафету у британского канала подхватил купивший права стриминг-гигант Netflix, которому жизненно необходимо было привлекать новых зрителей, выпуская оригинальную продукцию. У сериала к тому моменту была преданная армия фанатов, поэтому заказ 12 новых эпизодов, которые Netflix планировал разбить на два сезона, выглядел как выгодная сделка для всех – как для стриминг-платформы, так и для поклонников проекта. Но эти 12 эпизодов оказались очень разными – среди них были как хиты, полюбившиеся критикам и фанатам, так и проходные серии. Поэтому в корпорации решили попробовать немного поменять концепцию – на последний Новый год выпустили интерактивный фильм «Брандашмыг», а в новом, уже пятом по счету сезоне, серий снова три, как и в донефтликсовские времена. При этом меняется и заданный авторами тон разговора – да, по-прежнему речь идет о новых технологиях и отношениях людей, но есть нюансы.

Чарли Брукер, бессменный шоураннер сериала, лично написал сценарии всех трех новых эпизодов. В первом из них двое друзей (роль одного из которых исполняет Энтони Маки, Сокол из фильмов Marvel), попробовав сыграть в новую компьютерную игру, оказываются в этически некомфортной ситуации. Во втором герой Эндрю Скотта (Мориарти в «Шерлоке» с Бенедиктом Камбербэтчем), водитель такси, всеми способами пытается пообщаться с главой всемогущей высокотехнологичной корпорации, напоминающей Twitter. А в завершающем эпизоде две сестры-тинейджерки по-разному мирятся с потерей любимого человека – младшая слушает сладкоголосую мотивирующую поп-певичку, роль которой исполнила сама Майли Сайрус, а старшая (Мэдисон Девенпорт из «Острых предметов») играет на басу и ищет ответы на свои вопросы в гитарных группах прошлых лет, среди которых Pixies и Sonic Youth. Кстати, в серии звучат неожиданные каверы на Nine Inch Nails, тексты которых Брукер переписал с позволения великого и ужасного Трента Резнора. Визуально в «Черном зеркале» все по-прежнему безупречно: из трех новых серий первые две сняли режиссеры, уже работавшие над предыдущими сезонами, а третью доверили норвежке Анне Севитски.