«Вы готовы, дети? Да, капитан!»: Nickelodeon снимет приквел мультсериала «Губка Боб»

Телевизионный канал Nickelodeon займется производством приквела мультипликационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Новый проект получил название Kamp Koral и расскажет о поездке десятилетнего героя в летний лагерь. Вы готовы, дети? Да, капитан!

Производство приквела о желтой губке планируется начать уже в июне. Всего выйдет 13 серий — новый «Губка Боб» не только расскажет о поездке в летний лагерь, но и прольет свет на то, чем занимался герой до своих приключений с Патриком и должности повара в ресторане «Красти Краб». По сюжету, персонажи проводят лето в «самом сумасшедшем лагере» в лесу водорослей, жгут подводные костры, ловят диких медуз и купаются в озере Юкимук.

«У Губки Боба невероятная вселенная, которую можно расширять, и «зеленый свет» для «Kamp Koral» ― свидетельство силы и долговечности персонажей, известных и любимых поколениям фанатов по всему миру», — рассказал Variety вице-президент Nickelodeon Рамси Найто.

Исполнительными продюсерами приквела Kamp Koral выступят Марк Чеккарелли и Винсент Уоллер, которые работали над оригинальным сериалом и полнометражными мультфильмами о жителях Бикини Боттом. Дата выхода сериала пока неизвестна.

«Губка Боб Квадратные Штаны», также известный, как «Спанч Боб Сквэр Пэнтс» — американский мультипликационный сериал, транслирующийся на телеканале Nickelodeon. Первое появление в эфире пришлось на 1 мая 1999 года — с тех пор приключения желтой губки стали одними из самых популярных в сфере анимации. В 2004 году вышел первый полнометражный фильм «SpongeBob SquarePants: The Movie» по мотивам мультсериала. В 2015 году вышло продолжение — «Губка Боб в 3D».