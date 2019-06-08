Что посмотреть в кино: от байопика Элтона Джона до триллера Брайана Де Пальмы

Очередная часть франшизы про людей Икс, а также основанные на реальных событиях картины об Элтоне Джоне и Вирджинии Вульф – какие фильмы выйдут в прокат на этой неделе.

«Люди Икс: Темный Феникс» / Dark Phoenix Смотреть трейлер В новой части франшизы про людей Икс главной героиней станет Джин Грей (Софи Тернер): под чутким руководством персонажа Джессики Честейн она перейдет на темную сторону силы. С 6 июня



«Рокетмен» / Rocketman Смотреть трейлер Фантазийный байопик сэра Элтона Джона, сделанный при его деятельном участии (он вместе со своим партнером Дэвидом Фернишем выступил его сопродюсером). Картину снял Декстер Флетчер, закончивший «Богемскую рапсодию» после увольнения Брайана Сингера, но в России ее можно будет увидеть не в режиссерской, а специальной прокатной версии. С 6 июня



«Домино» / Domino Смотреть трейлер Криминальный триллер Брайана Де Пальмы – в его лучших традициях – с Николаем Костер-Вальдау и Гаем Пирсом. Офицер полиции хочет отмстить за смерть напарника, но оказывается вовлечен в игру недобросовестного агента ЦРУ. С 6 июня