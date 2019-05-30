Сериал «Чернобыль» от HBO признали лучшим в истории

Американский сериал «Чернобыль» от телеканала HBO признали лучшим в истории сериалов — он возглавил пользовательский рейтинг крупнейшей базы данных о кинематографе International Movie Data Base. По состоянию на сегодня, 30 мая, его оценка составляет 9,6 балла из 10. А как же «Игра Престолов»?

«Игра Престолов» заняла лишь шестую строчку рейтинга International Movie Data Base — оценка сериала составляет 9,4 балла. Следом за лидером рейтинга «Чернобылем» расположился документальный сериал производства BBC «Планета Земля-2». На третьем месте с рейтингом 9,4 балла из 10 мини-сериал о войне «Братья по оружию» 2001 года выпуска, на четвертом с аналогичным рейтингом — первая часть «Планеты Земля».

Так, британский «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем стал 17-ым в списке — его рейтинг 9,1. «Рик и Морти» стали 12-ыми с рейтингом 9,2. «Настоящий детектив» лишь 25-ый — он набрал 9 баллов ровно. «Черное зеркало» заняло 32-ую строчку с 8,9 баллами, легендарные «Друзья» — 39-ые с рейтингом 8,8, «Твин Пикс» Дэвида Линча стал 46-ым, а замыкает топ-50 комедийный сериал «Офис» 2005 года.

Напомним, 13 мая на канале HBO стартовал мини-сериал «Чернобыль». В нем пять часовых эпизодов, которые выходят по нелинейной системе: каждую неделю по вторникам – до 4 июня. Все серии «Чернобыля» снял один из режиссеров сериала «Во все тяжкие» Йохан Ренк. По сюжету, для ликвидации последствий в зону отчуждения вылетают зампредседателя совета министров Борис Щербина и химик Валерий Легасов. На кону стоят жизни многих людей — как минимум жителей атомограда Припять, максимум – половины европейского континента.