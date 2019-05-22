Датский режиссер, сценарист и актер, соавтор киноманифеста «Догма 95» и обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля за фильм «Танцующая в темноте» Ларс фон Триер стал гостем нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак». Журналист и телеведущая приехала на родину режиссера, в Копенгаген, и расспросила его о планах на Биеннале, феминизме, российском кинематографе и рабочих планах Триера.

Специальным гостем и экспертом выпуска стал кинокритик Антон Долин — он высказался на тему нарушения границ в творчестве Ларса фон Триера, том, почему режиссер — феминист номер один в мировом кино, а также дал несколько советов, как правильно общаться с режиссером. «Ларс — человек довольно невротичный, и я несколько раз наблюдал его в срывах. Он очень тонкий инструмент, тонко настроенный, который, действительно, лучше не расстраивать. Его фильмы очень личные, он проявляет в них всего себя. Он тихий, спокойный, интересный человек, но с парадоксальным мышлением и очень особенным чувством юмора, которое проявляется постоянно. А еще он очень любит противоречить», — рассказал перед началом интервью Собчак кинокритик.

О том, что Ксения Собчак планирует заняться видеоконтентом на YouTube, стало известно 18 января — телеведущая опубликовала небольшое хоррор-видео с подписью: «Он был главной надеждой своей страны. Но что-то пошло не так. Грядут перемены. Скоро в YouTube Show "Осторожно Собчак"». Первым гостем стал футболист Федор Смолов.

Напомним, ранее уже вышло два выпуска шоу «Осторожно, Собчак» — их героями стали футболист Федор Смолов, врач-психотерапевт (первый публичный!) Андрей Курпатов, а также фем-активистки и светские леди в специальном выпуске, приуроченном к Международному женскому дню — Собчак назвала его «девичником в сезон гендерных праздников».