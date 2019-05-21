Sony показала новый трейлер фильма «Однажды в Голливуде» с ДиКаприо и Питтом в главных ролях

Кинокомпания Sony Pictures показала новый трейлер фильма «Однажды в Голливуде» с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях. Картина расскажет о бывшей звезде телевизионных вестернов и его постоянном дублере, которые пытаются выжить в современных реалиях «Фабрики грез».

Действие фильма разворачивается в 1969 году на закате «золотого века» Голливуда. По сюжету, известный телевизионный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Главные роли в картине исполнили Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Джеймс Марсден, Марго Робби, Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Курт Рассел и Люк Перри, скончавшийся 4 марта 2019 года вследствие инсульта.

Картина стала девятой работой режиссера Квентина Тарантино. Российская премьера фильма «Однажды в Голливуде» запланирована на 8 августа 2019 года.

Напомним, первый трейлер грядущей картины вышел «Однажды в Голливуде» с ДиКаприо и Питтом в главных ролях вышел 20 марта.