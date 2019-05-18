Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» — с Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Джудом Лоу

Появился первый трейлер грядущего фильма режиссера Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Главные роли в картине исполнят Тимоти Шаламе, звезда фильма «Неоновый демон» Эль Фаннинг, Джуд Лоу, певица Селена Гомес и другие.

По сюжету, двое молодых людей приезжают на выходные в Нью-Йорк, где их встречают плохая погода и ряд приключений. Для Вуди Аллена, выступившего не только в роли режиссера картины, но и сценариста, это четвертый совместный проект с компанией Amazon Studios — ранее студия занималась производством фильмов «Светская жизнь» и «Колесо чудес», а также сериалом «Кризис в шести сценах».

В касте фильма «Дождливый день в Нью-Йорке» задействованы Эль Фаннинг, Селена Гомес, Тимоти Шаламе, Джуд Лоу, Диего Луна, Лив Шрайбер, Ребекка Холл, Аннали Эшфорд, Черри Джонс, Уилл Роджерс и Келли Рорбах.

Мировая премьера запланирована на 18 сентября 2019 года. В российский прокат «Дождливый день в Нью-Йорке» выйдет 10 октября.

Напомним, ранее стало известно, что мемуары Вуди Аллена отказались публиковать четыре издательства. Некоторые не стали даже читать рукописи режиссера — это связано с обвинениями в его адрес о сексуальном насилии над приемной дочерью. При этом СМИ подчеркивали, что ранее Аллен смог бы продать свои мемуары «за шестизначную или семизначную сумму».