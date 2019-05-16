Петицию с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов» подписали 350 тыс. человек

Пятая серия заключительного сезона «Игры престолов» разочаровала многих фанатов сериала. Шокированные сюжетным поворотом фанаты создали петицию на Change.org с требованием переснять сезон и нанять для этого других сценаристов. Требование подписали более 350 тыс. человек.

Авторы петиции отметили, что сценаристы проекта Дэвид Бениофф и Дэн Вайс доказали, что они не умеют компетентно работать без исходного материала, то есть без книг Джорджа Мартина, к которым можно было бы прибегнуть. В своем обращении фанаты также добавили, что сериал заслуживает финального сезона, в котором есть смысл.

Напомним, что 15 апреля вышла первая серия заключительного сезона «Игры престолов», которая побила рекорд по просмотрам на HBO ― ее посмотрели 17,4 млн человек. Кроме того, на нелегальных платформах количество зрителей достигло 54 млн за первые сутки.

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