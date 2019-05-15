Кирилл Серебренников экранизирует роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него»
Худрук «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников определился с следующей работой — он займется экранизацией романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Об этом стало известно в рамках Каннского кинорынка. Киноверсия станет совместным проектом России, Франции и Швейцарии, актерский состав и подробности пока не разглашаются.
Роман-финалист «Большой книги»-2017 и победитель «Нацбеста»-2018 «Петровы в гриппе и вокруг него» появился на полках книжных магазинов только в начале прошлого года. Алексей Сальников пишет просто и о простом, разбрасывая по сюжету чит-коды, которые с легкостью считываются российским читателем. Универсальная и загадочная в своей повседневности история, где Петров катается на троллейбусе, работает автослесарем и гриппует, а его жена исподтишка вершит справедливость над плохими людьми. Финальная картина складывается подобно мозаике. Самые прозаичные эпизоды оказываются движущей силой сюжета и даже переход к метафизике кажется чем-то закономерными и ожидаемым. Но главная мысль, что буквально сочится из каждой страницы — реальность каждого не так проста и в этом ее очарование.
Алексей Сальников
Из выступления на Книжном салоне:
«Петровы» о современном человеке – про здесь и сейчас. Он узнаваем и живет рядом с нами. Все действие происходит в провинциальном городе, Екатеринбурге, откуда я родом. Там своя ментальность, и я знаю, о чем пишу. Главный герой, автомеханик по фамилии Петров, заболевает гриппом во время предновогодней суеты. Он едет домой, но с ним происходят какие-то совершенно невозможные вещи. То он оказывается в гостях у странного философа, то в транспорте ему попадаются фрики, но в конце концов он добредает до дома, где его ждут жена и сын, у которых свои заморочки. Первые фразы романа мне уже были смешны, потому что я знал: Петров не совсем здоровый человек. Такой для меня юмор.
Портрет города в романе узнаваем. Сначала я не мог понять: почему нужен именно он. Ответ пришел ко мне позже. Есть замечательный уральский прозаик Андрей Ильенков, в одной из его повестей поднимается вопрос, что если в Екатеринбурге закончилось история прежней России, и закончилась история Советского союза, получается. это город, несущий гибель нынешнему государству? У меня много с пересечений с Ильенковым. Мне кажется, у нас в городе есть своя атмосфера, в которой авторы начинают мыслить в общем ключе. Говорят, что существует петербургский стиль, по-моему, уже и екатеринбургский появляется.
Напомним, ранее стал известен шорт-лист и список жюри российской литературной премии «Национальный бестселлер»-2019. По словам ответственного секретаря премии Вадима Левенталя, «в этом году жюри пришлось особенно тяжело, так как авторы вступали в полемику и писали опровержения на рецензии критиков».
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