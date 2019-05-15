Кирилл Серебренников экранизирует роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него»

Из выступления на Книжном салоне:

«Петровы» о современном человеке – про здесь и сейчас. Он узнаваем и живет рядом с нами. Все действие происходит в провинциальном городе, Екатеринбурге, откуда я родом. Там своя ментальность, и я знаю, о чем пишу. Главный герой, автомеханик по фамилии Петров, заболевает гриппом во время предновогодней суеты. Он едет домой, но с ним происходят какие-то совершенно невозможные вещи. То он оказывается в гостях у странного философа, то в транспорте ему попадаются фрики, но в конце концов он добредает до дома, где его ждут жена и сын, у которых свои заморочки. Первые фразы романа мне уже были смешны, потому что я знал: Петров не совсем здоровый человек. Такой для меня юмор.

Портрет города в романе узнаваем. Сначала я не мог понять: почему нужен именно он. Ответ пришел ко мне позже. Есть замечательный уральский прозаик Андрей Ильенков, в одной из его повестей поднимается вопрос, что если в Екатеринбурге закончилось история прежней России, и закончилась история Советского союза, получается. это город, несущий гибель нынешнему государству? У меня много с пересечений с Ильенковым. Мне кажется, у нас в городе есть своя атмосфера, в которой авторы начинают мыслить в общем ключе. Говорят, что существует петербургский стиль, по-моему, уже и екатеринбургский появляется.