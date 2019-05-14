Две трети россиян не смотрели «Игру престолов»

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к финальному сезону сериала "Игра престолов", показали, что 71% россиян никогда не смотрели его. Более того - опрошенные не планируют этого делать в будущем.

Смотрит шоу каждый десятый (12%). Среди подростков (18–24-летних) этот показатель достигает 31%, а среди людей старше 60 лет — всего 2%.

Из тех, кто смотрел сериал, 80% он понравился. И лишь 18% ― нет.

57% из тех, кто смотрел "Игру престолов", отметили неожиданный сюжет и непредсказуемый сценарий, 25% ― актеров и их игру, 18% ― качественную съемку. Любимые персонажи опрошенных стали Дейенерис Таргариен, Тирион Ланнистер, Джон Сноу и Арья Старк.

Первая серия заключительного сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам на HBO ― ее посмотрели 17,4 млн человек. А на нелегальных платформах количество зрителей достигло 54 млн за первые сутки.

Последняя серия шоу выйдет 20 мая.

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