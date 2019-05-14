Вышел трейлер ко второй части фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

Сегодня на YouTube-канале компании Disney вышел новый трейлер ко второй части фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли. В актерском составе ленты произошли перемены: присоединилась Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг. Кроме того, Disney сменили режиссера с Хоакима Роннинга на Роберта Стронберга.

В новой картине продолжится история о сложных взаимоотношениях между Малефисентой и принцессой Авророй, которая ранее была заколдована героиней Джоли, также продолжится борьба за зачарованный лес.

Появилась новая информация о дате выхода ленты в прокат - премьера состоится 18 октября 2019 года.