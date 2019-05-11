«КиноПоиск» запустил сервис по продаже абонементов в кино «КиноПоиск Go». На это обратили внимание пользователи — некоторым из них было предложено воспользоваться услугой.

Так, стоимость годового абонемента «КиноПоиск Go» для москвичей составит 2249 рублей на одного человека. Петербуржцы смогут приобрести абонемент на месяц по цене в 499 рублей — за эту сумму пользователь получает возможность посетить четыре сеанса. Отмечается, что стоимость билета на киносеанс не должна превышать 450 рублей. Также абонементом можно воспользоваться при просмотре платных фильмов в онлайн-кинотеатре «КиноПоиска».

Приобрести абонементы пока могут не все — сервис запущен в тестовом режиме, а предложения поступают лишь некоторым пользователям «КиноПоиска». Однако уже сейчас оформить подписку на походы в кино можно во всех городах России, в которых хостинг продает билеты в кинотеатры.

«Мы предлагаем абонементы с разными выгодными условиями и изучаем, какие из них больше понравятся зрителям», — пояснил представитель хостинга изданию vc.ru. О том, сколько продлится эксперимент «КиноПоиска» по подключению сервиса абонементов, пока неизвестно. Мнения пользователей, которым поступило данное предложение, разделились. «Бесполезная подписка, чтобы ходить в дешевые кинотеатры, где и так низкие цены», пишут одни, и ««КиноПоиск» что-то интересное подвез», — другие.

Напомним, ранее «Кинопоиск» запустил систему DeepDive, которая умеет распознавать актеров. То есть, при просмотре фильма вам достаточно нажать на паузу, и система расскажет, что за актер на экране и в каких еще фильмах он снимался.