Сестры Вачовски приступят к работе над продолжением трилогии «Матрицы»

Стало известно, что режиссерский тандем сестер Лана и Лилли Вачовски приступят к работе над продолжением фантастической кинотрилогии «Матрица». Об этом рассказал режиссер и каскадер Чад Стахелски, известный по работе над серией фильмов «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли.

Дублер Киану Ривза Чад Стахелски не уточняет, в каком качестве сестры Вачовски приступят к съемкам, однако уверено заявляет о их участии в работе над продолжением. «Я очень счастлив, что Вачовски не просто делают «Матрицу», они развивают и расширяют то, что мы все любим. Если продолжение будет как минимум на уровне оригинальной трилогии, им будет достаточно просто позвонить мне со словами: «Эй, мы хотим, чтобы ты исполнил трюки», и я, вероятно, разобьюсь для них на машине», — рассказал Yahoo Movies Стахелски. При этом он уточнил, что не уверен насчет Ланы, будет ли она участвовать в перезапуске «Матрицы».

Напомним, о том, что сестры Лоуренс и Эндрю Вачовски будут снимать продолжение «Матрицы», стало известно в 2016 году — грядущие ленты выйдут в формате 3D. Планируется снять четвертую и пятую части, они напрямую будут связаны с первой трилогией, в которую также входят ленты «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Главную роль в картине предложили сыграть Киану Ривзу. «Это был бы подарок», — ответил на предложение актер.

Творческий дуэт сестер Вачовски получил известность после создания фантастической трилогии «Матрица», в процессе которого они выступили режиссерами, исполнительными продюсерами и сценаристами — первая часть вышла на большие экраны в 1999 году. «Матрица: перезагрузка» и «Матрица: революция» вышли в 2003 году. В трилогии рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации.