Министерство культуры перенесло премьеру фильма Франсуа Озона «По воле божьей» о растлении несовершеннолетних в церкви

Показ фильма Франсуа Озона «По воле божьей» изменена — министерство культуры порекомендовало перенести релиз фильма с 25 на 29 апреля — то есть, показать его после православной Пасхи. Официальную причину министерство культуры не назвало. Об этом в Фейсбуке сообщил прокатчик A-ONE FILMS.

«Министерство культуры сообщило нам об этом сегодня днем. Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что фильм всё-таки выйдет в прокат с 29 апреля» – написано в посте.

Картина расскажет реальную историю Бернара Прейно из Лиона, которого в 2017 году обвинили в растлении несовершеннолетних прихожан. Прямо сейчас во Франции по его делу происходит судебный процесс.

Фильм получил Гран-При Жюри на Берлинском кинофестивале в 2019 году.