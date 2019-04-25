Стал известен актерский состав 25 фильма о Джеймсе Бонде

Сегодня, 25 апреля, во время трансляции из «Золотого глаза» — исторического здания на Ямайке, в котором писатель Ян Флеминг создавал литературную основу для будущих фильмов про спецагента, объявили актерский состав «Бонда 25».

Джеймса Бонда сыграет Дэниел Крэйг. Вернутся в фильм Рэйф Файнс, Леа Сейду, Наоми Харрис, Бен Уишоу, Рори Киннер, Джеффри Райт. А новичками картины станут али Бен Салах, Билли Магнуссен, Ана де Армас, Дэвид Денег, Лашана Линч и Рами Малек.

В роли режиссера фильма выступает Кэри Фукунага. Съемки 25 Бонда происходили на Ямайке и в Норвегии. Название фильма пока не раскрывается — считается, что он носит рабочее название «Шаттерхэнд».