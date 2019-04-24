В кинотеатрах Петербурга вновь покажут фильм «Летят журавли»

Ко Дню Победы «Искусство кино» совместно с «Мосфильмом» выпустят повторный прокат фильма Михаила Калатозова «Летят журавли». 8 и 9 мая его можно будет посмотреть на большом экране синематеки «Искусства кино».

Это знаковая картина оттепельной культуры, которая была снята по одноименной пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Он рассказывает о людях, в чьи судьбы вторглась война. В центре киноповести — трагическая история двух влюбленных — Вероники и Бориса, которых война разлучила навсегда. Их роли исполнили Татьяна Самойлова и Алексей Баталов.