В кинотеатрах Петербурга вновь покажут фильм «Летят журавли»
Ко Дню Победы «Искусство кино» совместно с «Мосфильмом» выпустят повторный прокат фильма Михаила Калатозова «Летят журавли». 8 и 9 мая его можно будет посмотреть на большом экране синематеки «Искусства кино».
Это знаковая картина оттепельной культуры, которая была снята по одноименной пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Он рассказывает о людях, в чьи судьбы вторглась война. В центре киноповести — трагическая история двух влюбленных — Вероники и Бориса, которых война разлучила навсегда. Их роли исполнили Татьяна Самойлова и Алексей Баталов.
В Петербурге показы пройдут в «Родине», «Авроре», «Формуле Кино Галерея», «Формуле Кино Жемчужина», «Формуле Кино Заневский Каскад», «Формуле Кино Сити Молл». Билеты можно приобрести здесь.
Ко Дню Победы уже начались репетиции парада. Всего их будет пять: две без участия военной техники — одна из них — 24 апреля в 21:00 и с боевой техникой — 26 и 30 апреля в 16:00. Генеральная репетиция пройдет 7 мая в 10:00. В параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих и около 130 единиц техники: авиация, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские установки.
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