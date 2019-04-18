Каннский фестиваль объявил программу. Там покажут новый фильм Кантемира Балагова (снова!)

Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил список фильмов конкурсной программы — в этом году в нее вошли 19 картин. Об этом сообщает Variety.

Второй фильм Кантемира Балагова «ДЫЛДА» вошел в параллельную программу Каннского фестиваля «Особый взгляд» . А фильмом открытия фестиваля станет «Мертвые не умирают» Джима Джармуша.

В основном конкурсе заявлены новый фильм француза Ксавье Долана «Маттиас и Максим», «Предатель» итальянского режиссера Марко Беллоккьо, «Боль и слава» Педро Альмодовара и «Молодой Ахмед» Жан-Пьера и Люка Дарденн. Кен Лоуч покажет картину «Sorry We Missed You», а Корнелиу Порумбойу — ленту «Whistlers». Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо продемонстрирует картину «Паразит».

В списке конкурса оказались и новые картины Арно Деплешена, Терренса Малика и других режиссеров. А вне конкурса покажут байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен», новый фильм Клода Лелуша «The Best Years of a Life» с Моникой Белуччи. Ласиф Кападия представит ленту о Диего Марадоне, а Николас Бедос — фильм «La Belle Epoque».

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