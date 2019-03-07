Джигурда, Волочкова и Дацик снимутся в фильме «Брат-3»

В беседе с «РИА Новости» Стас Барецкий, приступивший к работе над фильмом «Брат-3. Младший», рассказал о том, что Анастасия Волочкова сыграет в этом фильме роль бывшей танцовщицы.

По его словам, Волочкова уже подтвердила своего участие в проекте, но поставила условие: она должна «выглядеть красиво в этой роли».

«Я пообещал ей это, хоть и заверил, что она и так самая красивая женщина, самая уважаемая среди женщин, соответственно, она будет в этой роли самой красивой и уважаемой. Я доволен, что она дала подтверждение, потому что на эту роль сложно было найти актрису, а Волочкова согласилась», — сказал он.

Барецкий поделился тем, что в центре внимания будет девушка, переодетая в парня. А одну из главных ролей получит Кирилл Терешин (Он получил прозвище «Руки-базуки» за злоупотребление инъекциями синтола в бицепсы).

Сценарий для будущего фильма уже написан и даже отсняты некоторые сцены. Так же в проекте примут участие Никита Джигурда и Вячеслав Дацик — боец смешанных единоборств.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что отец Сергея Бодрова, сыгравшего главную роль в фильмах «Брат» и «Брат-2», режиссер Сергей Бодров-старший не одобрил идею съемок третьей части «Брата».