Знакомьтесь, Дарья Жовнер — новая большая кинозвезда, муза Кантемира Балагова и Бориса Хлебникова

Знаете, кто помог Даниле Козловскому стать Легендой N 17? Киновед и актерский агент Дмитрий Савельев, который по счастливому, надеемся, для Дарьи Жовнер совпадению сейчас представляет ее интересы. И пока мы гадаем, какие еще Лантимосы появятся в фильмографии Жовнер, попросили Дмитрия объяснить нам, откуда вообще берутся большие актрисы и почему они не ищут легких путей. Спойлер: потому что.

На Дарье Жовнер: жакет и брюки Louis Vuitton (Louis Vuitton)

Это вам не еще одна звездочка из Инстаграма: после «Тесноты» Балагова и Канн у актрисы из Петербурга – «Кинотавр» и роль у Хлебникова. Лантимос, звони! Кажется, мы нашли тебе новую фаворитку! Автором кавер-стори стала Катя Туркина — уникальный фотограф, которому удается предъявить в кадре одновременно магический реализм и психологический портрет.

Платье Givenchy , пояс Off-White (DayNight), брюки Louis Vuitton (Louis Vuitton), туфли Balenciaga (ДЛТ)

Решив пойти в актрисы, петербурженка Даша Жовнер сказала себе, что школу ей теперь посещать не обязательно, так как знания по общеобразовательным предметам для актрисы вещь совершенно лишняя. Поэтому, пока ее одноклассники, не мечтавшие об актерстве, изнывали на уроках физики и математики, Даша читала интересные книжки и ходила в кино на интересные фильмы. Занималась, в общем, самообразованием.

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Школьные учителя с такой постановкой вопроса не соглашались, Даша тоже от своих принципов не отступала и поэтому вынужденно сменила несколько школ, прежде чем в одной из них получила наконец аттестат. В какой-то момент ее даже занесло в женский пансион, и в этом нет ничего удивительного, поскольку барышней она была романтической. Думаю, что ею и осталась, несмотря на свой защитный сарказм, впрочем, очень милый.

Водолазка Calvin Klein 205W39NYC (Nevsky 152 concept store), брелок Louis Vuitton (Louis Vuitton)

Если вы убеждены, что Даша всегда была такой невозможной красавицей, как в этой съемке журнала «Собака.ru», где актриса борется с поднадоевшей серостью яркими вещами от Louis Vuitton на (пока еще) туманном побережье Финского залива, то это не так. Сначала она была упитанной девочкой с длинной косой. Косу она решительно отрезала в ночь перед поступлением в Школу-студию МХАТ к своему мастеру, Виктору Рыжакову. Это была ее вторая попытка покорить учебные заведения столицы. Первая провалилась: поступала везде, не прошла нигде, срезалась на третьих турах. Кстати, петербургской Академией она почему-то пренебрегла, не проявив никакого городского патриотизма и сразу нацелившись, как чеховская четвертая сестра, на Москву. При этом, по ее собственному признанию, ролевой моделью тогда выступала для нее Нина Заречная.

— Удивительный какой-то выбор для будущей актрисы, — говорю я озадаченно.

— Если учесть, что Заречная все же актриса-неудачница. — Знаешь, я имела в виду «Чайку» без последнего акта, — объясняет Даша.

Dries Van Noten , босоножки Balenciaga (все – ДЛТ), носки Calzedonia (Calzedonia)

Не поступив никуда и имея в запасе год, она решила посвятить его театру. Конкретно — Театру имени Ленсовета, куда устроилась реквизитором. Как раз тогда этот театр возглавил Юрий Бутусов, и реквизитор Жовнер поспешила страшно влюбиться в нового худрука. Фактически боготворила его. Всякий раз впадая в оцепенение при виде Бутусова, она однажды чуть не убила его случайно охапкой палок, которые в тот момент перетаскивала за кулисами. Палки служили декорацией к спектаклю «Лес». Понятно, Островский явно не ее драматург.

Бутусов в тот момент репетировал «Макбет. Кино» и, проявив благосклонность, дозволил Даше присутствовать на репетициях. Не всякому реквизитору выпадает такое счастье. Мало того, однажды он даже обернулся к ней, скромно сидевшей в сторонке, с неожиданным вопросом: «Даша, скажите, какой этюд вам понравился больше других?» Даша настолько оторопела, что промычала в ответ что-то непонятное, и на этом диалог двух больших художников завершился.

Жакет и брюки Louis Vuitton (Louis Vuitton)

Про ее учебу в Школе-студии я тут рассказывать не буду, потому что в подробности не посвящен и знаю, что это была нормальная учеба со всем что полагается типа ночных подработок официанткой в ресторане. Это еще не было началом актерской судьбы, это было предисловием. Судьба началась, когда кастинг-директор Володя Голов, один из лучших в своей профессии, нашел Дашу и привел ее к дебютанту Кантемиру Балагову, который запускался в студии Александра Сокурова с фильмом «Теснота». Балагов благодаря Голову нашел именно ту актрису, которая ему была остро необходима. Любой, видевший «Тесноту», согласится со мной, что темноглазую девочку Илу, мучимую своими тревогами, надеждами, обидами и бесами, забыть трудно. Очень серьезная работа. Если моего мнения недостаточно, мне на помощь придет несколько заметных международных фестивалей, наградивших актрису Жовнер за эту роль.

Кантемир Балагов режиссер «То, что Даша — невероятного таланта актриса, — вещь очевидная для меня. Намного важнее, я считаю, выделить ее невероятный киногений и энергию, которая просто приковывает тебя и прикоснувшись к которой ты уже не можешь оторваться от нее. Такими качествами обладают немногие профессиональные актеры».

Плащ Sacai (DayNight), кроссовки Balenciaga (ДЛТ)

Столько престижных фестивалей ошибаться не могут, столько призов за первую роль в кино редко кто получает, но весь этот поднявшийся в киноиндустрии шум-гам совершенно Дашу не испортил. Вообще никак на нее не повлиял и ее не изменил.

платье Louis Vuitton (Louis Vuitton), колготки Calzedonia (Calzedonia), туфли Balenciaga (ДЛТ)

Не уверен, что все награды добрались до Даши в виде статуэток и конвертов, но ее это мало заботит, она к этому относится насмешливо. Она оказалась достаточно сильной, чтоб не поддаться дешевым искушениям, с которыми актерам бывает очень непросто справиться, и остаться собой. Не хвататься за дурацкие предложения, а они после «Тесноты» не заставили себя ждать. Соглашаться только на то, что нравится. Иметь дело с режиссерами, которые прежде интересно высказались, а значит, есть смысл пускаться с ними в приключение.

Водолазка и юбка Calvin Klein 205W39NYC (Nevsky 152 concept store), босоножки Gianvito Rossi (ДЛТ)

Например, с Оксаной Карас, пригласившей Дашу в мелодраму «Выше неба» на роль юной Риты, к которой воспылал взрослый и женатый герой Алексея Аграновича. И уж тем более — с Борисом Хлебниковым, только что завершившим съемки сериала «Шторм»: там у Даши роль Вари, взбалмошной дочери Анны Михалковой.

платье Solace , ремни Heron Preston (все – ДЛТ), пояс Off-White (DayNight)

Если механически измерять актрису количеством названий в фильмографии, то у Даши Жовнер их всего ничего. Но подступаться к ней с этим аршином страшно глупо, и не только потому, что роль в «Тесноте» стоит десяти. Даша никуда не спешит. Она умеет думать, а в этом замечены далеко не все актрисы. Красавица и умница — довольно редкое сочетание, но уж поверьте, что в данном случае это не дешевый комплимент, а суровая правда. К тому же ум у Даши веселый и с ней легко. Она никогда не делает вид, что знает то, чего на самом деле не знает, и это качество — не делать вид — ей присуще в высшей мере.

Платье Calvin Klein 205W39NYC (Nevsky 152 concept store)

Платье и жилет Louis Vuitton (Louis Vuitton)

К счастью, она не медийное лицо и в эти списки не рвется. Это действительно так, никакого кокетства. Ей правда неинтересно. Зато у нее есть реальный шанс на серьезную актерскую судьбу.

Платье Solace , ремни Heron Preston (все – ДЛТ), пояс Off-White (DayNight)

Платье и жилет Louis Vuitton (Louis Vuitton)

Больших актрис в поколении много не бывает, в последнее время их и вовсе наперечет. Они не умещаются в кособокие сериальные коллизии, про них нужно специально думать и для них нужно сочинять. Потому что лишь в том, что предназначено именно для них, они способны быть собой. Даша Жовнер, героиня «Тесноты», физически не может соединяться с пустотой.

Оксана Карас режиссер «Дашу я впервые увидела на „Кинотавре“ — в фильме „Теснота“. У меня в тот день был самолет из Сочи в Москву, на который я почти опоздала: не могла оторваться от экрана. Даша влюбила в себя с первых кадров. Картина Кантемира Балагова, конечно, многофигурная, но построена на персонаже Жовнер и максимально раскрывает ее талант. После „Тесноты“ мне сразу же захотелось пригласить Дашу в свое кино, я в то же лето предложила ей сыграть в моем фильме „У ангела ангина“ по повести Вадима Шефнера. Даша заинтересовалась материалом, но от участия все же отказалась — роль была небольшая. Думаю, она очень правильно распорядилась пропуском в большое кино, не снимаясь почти год после дебюта. Могу только догадываться, какое количество других предложений она тогда отклонила. Готовя летом 2018 года полный метр „Выше неба“, я искала актрису на роль подруги главной героини — это ключевой персонаж в сценарии, немного похожий на Мену Сувари из „Красоты по-американски“. Хотя Даша в тот момент жила в Варшаве, она сразу откликнулась и приехала на пробы. Для нее это была роль на преодоление — не „девочка из соседнего двора“, не „свой парень“, а невероятная красавица, экзальтированная, увлекающаяся, помешанная на эзотерических практиках. Ее героиня переживает период пробуждения своей чувственности, только-только начинает что-то понимать про себя как женщину. Она не пропускает ни одного мужчину, но воспринимает всех лишь как материал для самоутверждения. Внешне она — леди совершенство, внутри — глубоко закомплексованная девушка. Такая немного Мэрилин Монро, только современная. Даша очень основательно подошла к подготовке — присылала мне каждый день фотографии костюмов, которые ее вдохновляли, свои актерские наработки, прототипы ее персонажа из известных фильмов. На съемки она приехала уже полностью готовой. Даша оказалась замечательным партнером. В картине, кроме нее, заняты еще три девочки — Таисия Вилкова, Полина Виторган и Настя Богатырева. И все они стали настоящими подружками. Я бы снимала ее еще и еще. Сейчас я готовлю картину о Елизавете Глинке „Доктор Лиза“, и Даша тоже приходила ко мне на пробы. Одним словом, наш роман продолжается».