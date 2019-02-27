В России снимут продолжение фильма Алексея Балабанова «Брат-3»
Вот это новости! Петербургский шоумен Стас Барецкий планирует принять участие в съемках фильма «Брат-3». О возможном продолжении легендарной картины Алексея Балабанова шоумен рассказал в эфире НСН. В картине сыграют новоиспеченный членсовета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров, только что освободившийся из «Крестов» боец Вячеслав Дацик и актер Никита Джигурда, который, по сюжету, залезет на Останкинскую телебашню и начнет перестрелку по ключевым фигурам шоу-бизнеса.
«Собака.ru» связалась с представителем лидера группировки «Ленинград» и многократного номинанта "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Сергея Шнурова — они были удивлены и о приготовленной в «Брате-3» роли, а также обещанном саундтреке слышат впервые, но от комментариев отказались.
Для Национальной службы новостей пресс-служба музыкальной группировки дала столь же туманные ответ. «Сложно дать однозначный ответ. Когда дело дойдет до каких-то серьезных предложений, мы подумаем. Пока мы об этом ничего не знаем. Никто ничего не предлагал. Отвергать что-то — это глупо, надо сначала узнать, что это. Будем следить за ситуацией», — сказали они.
«Никакая не шутка. Только с поправкой: фильм будет называться «Брат-3, младший». Это как раз то, о чем мечтал Балабанов, но так и не успел... Одну из ролей сыграет Вячеслав Дацик. Какую именно, мы пока думаем, но, скорее всего, проповедника — на оперативника он вряд ли согласится. Кого сыграет Шнуров — пока секрет, но он еще и напишет для нас песню. А Джигурда будет изображать киллера. Был один такой в уралмашевской группировке, по кличке Сатана. Мужик прославился тем, что ему заказали пятерых человек, и он, короче, убил, но не тех! Говорят, он теперь завязал со своей работой и бродит по уральским лесам, чтобы замолить грехи. Мне кажется, что Джигурде этот образ подойдет как никому другому. И голос, и вот это все — чистый Сатана! А еще в фильме будет играть один писаный красавчик... Он такой симпатяга, в духе Сергея Бодрова. Ну, это уже для того, чтобы картину смотрели девочки», — рассказал Барецкий ранее.
Антон Долин
«Брат» — то ли трагедия, то ли комедия одиночества героя, который мечтал о родных, а оказался со своим пистолетом на Лютеранском кладбище в компании немца, да еще режиссера, который его до смерти боится. Интересно, боялся ли Балабанов своего героя?
Щемящая нота, казалось, крепкого жанрового фильма и превратила его в сенсацию, которой он кажется по сей день. Этим первый «Брат» так отличается от бойкого патриотического лубка «Брата 2», герой которого не был таким растерянным и трогательным: он точно знал, в чем правда, а в чем сила. Этот Данила — не знает. Он будто предчувствует, что вот-вот наступят новые времена, в которых не останется места ни для автора, ни для актера. А героя присвоят и обзовут своим братом тривиальные воры из банды Круглого, что безуспешно пытались его завалить в фильме. На самом деле у Данилы Багрова не было никаких братьев. Он такой был один.
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