В «Ленинград Центре» покажут байопик о певице Мадонне

4 марта в «Ленинград Центре» пройдет показ фильма «Мадонна: Рождение легенды» — музыкально-биографического документального фильма от режиссера и сценариста Гая Гуидо. Он расскажет правдивую (и откровенную!) историю о жизни и карьере певицы Мадонны.

В центре внимания находятся ранние годы и начальный этап карьеры певицы Луизы Чикконе, ныне известной всему миру под псевдонимом Мадонна. В конце 70-х годов прошлого века будущая суперзвезда работала танцовщицей в Нью-Йорке и параллельно пела в составе своей первой группы The Breakfast Club — так она постепенно шла к своему первому сольному контракту со звукозаписывающим лейблом, который затем привёл её к оглушительной славе.

Главные роли в картине исполнили Дениза Юхос, Оскар Павел и Джордан Левенштайн. Показ картины будет осуществляться на языке оригинала с русскими субтитрами 4 марта в 20:00.