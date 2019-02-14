22 февраля в Упсала-Цирке пройдет благотворительный показ фильма «Капернаум» Надин Лабаки. Мероприятие организовано при поддержке фонда «Нужна помощь».

Картина «Капернаум» снята в Ливане в 2018 году и номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Обладатель приза жюри Каннского кинофестиваля.

Сюжет рассказывает о 12-летнем Зейне из многодетной семьи, который в своем юном возрасте уже нелегально работает, следит за младшими, помогает старшим, ищет деньги и документы на эмиграцию в Швецию. Мальчик получает пятилетний срок и в тюрьме решает подать в суд на родителей за то, что они дали ему жизнь.

Показ начнется в 19:30, билеты можно приобрести здесь. Все собранные средства пойдут на развитие проектов Упсала-Цирка, который дает возможность детям и подросткам из групп социального риска развиваться и быть услышанными.