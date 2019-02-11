Вышел новый трейлер «Алладина» — посмотрите на Уилла Смита в роли синекожего джина!
Киностудия Walt Disney показала трейлер фильма «Алладин», снятого по мотивам одноименного мультфильма. Премьера картины запланирована на 23 мая.
Режиссером фильма стал Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш»), а автором сценария выступил Джон Огаст («Ангелы Чарли: Только вперед»).
Принцессу Жасмин сыграла Наоми Скотт, роль Алладина исполнил Мена Массуд, а в Джинни перевоплотился Уилл Смит.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.