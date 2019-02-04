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Вышли новые тизеры «Мстителей» и «Капитан Марвел»

Киностудия Marvel выложила новые тизеры фильмов «Мстители: Финал» и «Капитан Марвел». 

 

Никаких указаний на развитие сюжета последний «Мстителей» нет. На кадрах показаны пустынные улицы Нью-Йорка и Капитан Америка, который посещает группу психологической помощи людям, потерявшим близких. 

Marvel выложила тизер фильма «Капитан Марвел», также без спойлеров. В ленте расскажут историю Кэрол Дэнверс, пилота ВВС США. В ходе одного из боевых вылетов девушка сталкивается с инопланетянами. Проведенный ими эксперимент превращает Дэнверс в человека со суперспособностями.

 

Премьера  «Мстителей» в России назначена на 25 апреля 2019 года, а «Капитан Марвел» — на 7 марта 2019 года. 


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