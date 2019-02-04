Вышли новые тизеры «Мстителей» и «Капитан Марвел»

Никаких указаний на развитие сюжета последний «Мстителей» нет. На кадрах показаны пустынные улицы Нью-Йорка и Капитан Америка, который посещает группу психологической помощи людям, потерявшим близких.

Marvel выложила тизер фильма «Капитан Марвел», также без спойлеров. В ленте расскажут историю Кэрол Дэнверс, пилота ВВС США. В ходе одного из боевых вылетов девушка сталкивается с инопланетянами. Проведенный ими эксперимент превращает Дэнверс в человека со суперспособностями.