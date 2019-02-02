В Сети появился официальный трейлер нового военного фильма Павла Лунгина «Братство». В основе работы — реальные события, происходящие в 1988 году, за несколько недель до вывода советских войск из Афганистана.

По сюжету, командование 108-ой мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, который находится под контролем группировки моджахедов Инженера Хошема. Установление перемирия усложняется тем, что в плену находится советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей — штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов.

Оператором полнометражного фильма выступил Игорь Гринякин, известный своей работой над картинами «Движение вверх», «Адмиралъ», «Территория». Режиссером, сценаристом и продюсером выступил Павел Лунгин, за спиной которого Каннская ветвь за лучшую режиссерскую работу над фильмом «Такси-блюз» 1990 года. В главных ролях Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров, Олег Васильков, и другие. 9 молодых актеров «Мастерской», которых стоит запомнить Одну из главных ролей в киноленте исполнил петербургский актер театра и кино, исполнитель в театре «Мастерская» Антон Момот — молодой (и перспективный), он играет главные роли в самых длинных спектаклях «Мастерской»: Григория Мелехова в 8-часовом «Тихом Доне», старшего Митю в 5-часовых «Братьях Карамазовых» и Парфена Рогожина в 4-часовом «Идиот. Возвращение».

Выход полнометражной ленты приурочен к 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск с территории Демократической Республики Афганистан. Памятная дата приходится на 15 февраля, однако ранее сообщалось, что в широком прокате картину стоит ожидать не раньше 9 мая 2019 года. «Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий тридцатилетней давности, и отчетливо показывает, что на войне — особенно, если эта война вот-вот закончится — никогда ничего не идёт по плану», — говорится в аннотации к картине.