Коротко: от главного претендента на «Оскар» до «Красивого мальчика»

Один из главных претендентов на «Оскар» – фильм «Зеленая книга», драма с Тимати Шаламе «Красивый мальчик» и параноидальный триллер с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй – что посмотреть в кино на этой неделе.

«Море соблазна» / Serenity Смотреть трейлер Снятый на Маврикии триллер сценариста «Острых козырьков» Стивена Найта с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй. Жители таинственного острова знают все – даже то, что кто-то из них задумал убийство. С 24 января

«Холмс & Ватсон» / Holmes & Watson Смотреть трейлер Комедия основана на скетче из передачи Saturday Night Live, в котором Уилл Фаррелл сыграл Шерлока Холмса. В полном метре вместе с доктором Ватсоном (Джон Си Райли) ему предстоит спасти Королеву от профессора Мориарти (Рэйф Файнс). С 24 января

«Зеленая книга» / Green Book Смотреть трейлер Драмеди с Вигго Мортенсеном и Махершалом Али. Гениальный пианист-афроамериканец нанимает водителем белокожего вышибалу, чтобы тот сопровождал его в туре по южным штатам. С 24 января

«Красивый мальчик» / Beautiful Boy Смотреть трейлер Решенная в приглушенных тонах, как картины фламандцев, лента о разрушительной силе наркозависимости бельгийца Феликса ван Грунингена. Экранным «отцом» стал Стив Каррел, «сыном» — Тимоти Шаламе. С 24 января

«Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители» Смотреть трейлер В сиквеле комедии с Александром Реввой в главной роли его герою – аферисту Саше – предстоит с командой пенсионеров отомстить олигарху, из-за которого обанкротился банк с их накоплениями. С 24 января

«BEEF: Русский хип-хоп» Смотреть трейлер Документальный фильм о русском хип-хопе снял рэпер Роман Жиган. Интервью для проекта дали Баста, Тимати, Oxxxymiron, Хаски, Скриптонит и многие другие. С 24 января