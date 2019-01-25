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Коротко: от главного претендента на «Оскар» до «Красивого мальчика»

Один из главных претендентов на «Оскар» – фильм «Зеленая книга», драма с Тимати Шаламе «Красивый мальчик» и параноидальный триллер с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй – что посмотреть в кино на этой неделе. 

«Море соблазна» / Serenity

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Снятый на Маврикии триллер сценариста «Острых козырьков» Стивена Найта с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй. Жители таинственного острова знают все – даже то, что кто-то из них задумал убийство.

С 24 января

«Холмс & Ватсон» / Holmes & Watson

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Комедия основана на скетче из передачи Saturday Night Live, в котором Уилл Фаррелл сыграл Шерлока Холмса. В полном метре вместе с доктором Ватсоном (Джон Си Райли) ему предстоит спасти Королеву от профессора Мориарти (Рэйф Файнс).

С 24 января

«Зеленая книга» / Green Book

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Драмеди с Вигго Мортенсеном и Махершалом Али. Гениальный пианист-афроамериканец нанимает водителем белокожего вышибалу, чтобы тот сопровождал его в туре по южным штатам.

С 24 января

«Красивый мальчик» / Beautiful Boy

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Решенная в приглушенных тонах, как картины фламандцев, лента о разрушительной силе наркозависимости бельгийца Феликса ван Грунингена. Экранным «отцом» стал Стив Каррел, «сыном» — Тимоти Шаламе.

С 24 января

«Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители»

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В сиквеле комедии с Александром Реввой в главной роли его герою – аферисту Саше – предстоит с командой пенсионеров отомстить олигарху, из-за которого обанкротился банк с их накоплениями.

С 24 января

«BEEF: Русский хип-хоп»

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Документальный фильм о русском хип-хопе снял рэпер Роман Жиган. Интервью для проекта дали Баста, Тимати, Oxxxymiron, Хаски, Скриптонит и многие другие.

С 24 января

«Спасти Ленинград»

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Главные роли в военной драме сыграли дочь актрисы и депутата Анастасии Мельниковой Мария и внук Андрея Миронова – Андрей Миронов-Удалов. Старт проката приурочили ко Дню полного снятия блокады Ленинграда.

С 27 января

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