В России впервые пройдет фестиваль «Современное кино Китая»

С 28 февраля по 3 марта в Петербурге пройдет первый российский фестиваль «Современное кино Китая». В кинотеатре «Аврора» покажут картины-сенсации: «Пепел – самый чистый белый», фильм-номинант на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля и тибетскую картину «Дзинпа».

Почетным гостем станет режиссер Цзя Чжанке, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и неоднократный участник конкурсов в Канне и Берлине.

В США «China OnScreen Biennial» (американское название фестиваля) проводится с 2012 года и включает в себя не только кино, но и другие разновидности видеоискусства.

Билеты можно приобрести здесь.