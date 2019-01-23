В России впервые пройдет фестиваль «Современное кино Китая»
С 28 февраля по 3 марта в Петербурге пройдет первый российский фестиваль «Современное кино Китая». В кинотеатре «Аврора» покажут картины-сенсации: «Пепел – самый чистый белый», фильм-номинант на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля и тибетскую картину «Дзинпа».
Почетным гостем станет режиссер Цзя Чжанке, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и неоднократный участник конкурсов в Канне и Берлине.
В США «China OnScreen Biennial» (американское название фестиваля) проводится с 2012 года и включает в себя не только кино, но и другие разновидности видеоискусства.
Билеты можно приобрести здесь.
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