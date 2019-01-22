Стали известны номинанты на премию «Оскар-2019»
Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар-2019».
Лучший фильм:
«Рома»
«Зеленая книга»
«Звезда родилась»
«Богемская рапсодия»
«Черная пантера»
«Черный клановец»
«Власть»
«Фаворитка»
Лучший актер
Рами Малек, «Богемская рапсодия»
Кристиан Бэйл, «Власть»
Вигго Мортенсен, «Зеленая книга»
Брэдли Купер, «Звезда родилась»
Уиллем Дефо, «На пороге вечности»
Лучшая актриса
Гленн Клоуз, «Жена»
Леди Гага, «Звезда родилась»
Оливия Колман, «Фаворитка»
Мелисса Маккарти, «Сможете ли вы меня простить?»
Ялица Апарисио, «Рома»
Лучший режиссер
Альфонсо Куарон, «Рома»
Спайк Ли, «Черный клановец»
Адам Маккей, «Власть»
Йоргос Лантимос, «Фаворитка»
Павел Павликовский, «Холодная война»
Лучшая мужская роль второго плана
Махершала Али, «Зеленая книга»
Ричард Грант, «Сможете ли вы меня простить?»
Тимоти Шаламе, «Красивый мальчик»
Сэм Элиотт, «Звезда родилась»
Сэм Рокуэлл, «Власть»
Лучшая женская роль второго плана
Эми Адамс, «Власть»
Эмма Стоун, «Фаворитка»
Рэйчел Вайс, «Фаворитка»
Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
Марина Де Тавира, «Рома»
Полный список номинантов можно посмотреть здесь.
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