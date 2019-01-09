Стало известно, кто сыграет в приквеле «Игры престолов»
Телеканал HBO объявил, кто исполнит главные роли в сериале-приквеле «Игры Престолов». Пилотную серию снимет С. Дж. Кларксон. На ее счету проект «Врачи» и пилот «Джессики Джонс».
В проекте участвуют: Наоми Уоттс, Дениз Гоф («Ангелы в Америке»), Джейми Кэмпбелл Бауэр («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Сумерки. Сага. Рассвет»), Джорджи Хенли («Хроники Нарнии»), Тоби Регбо («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Царство).
Рабочее название истории, которая развернется за тысячи лет до событий оригинальной саги — «Долгая ночь». Там могут появиться Брандон Строитель, который построил Винтерфелл, Стену и основал дом Старков, а также Ланн Умный, от которого ведут свой род Ланнистеры. Выход последнего сезона «Игры престолов» запланирован на 2019 год.
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