Вышел интерактивный фильм «Черное Зеркало: Брандашмыг»
На стиминговом сервисе Netflix уже вышел рождественский интерактивный фильм «Черное Зеркало: Брандашмыг» — с русскими субтитрами и озвучкой. Он доступен только для подписчиков сайта.
Особенность эпизода в том, что зрители могут влиять на сюжет, нажимя на кнопки «Да» или «Нет» в определенных моментах. Таким образом можно дать истории разное развитие. Перемотать видео вперед нельзя.
Действие фильма происходит в 1984 году. В центре сюжета — моодой программист, который работает над игрой по мотивам фэнтези-романа «Брандашмыг». В определенный момент реальность и видеоигра в его жизни начинают переплетаться. Главную роль исполнил Фионн Уайтхед, ранее сыгравший в военной драме Кристофера Нолана «Дюнкерк».
Ранее стало известно, что в пятом сезоне сериала «Черное зеркало» сыграла певица Майли Сайрус.
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