Вышел интерактивный фильм «Черное Зеркало: Брандашмыг»

На стиминговом сервисе Netflix уже вышел рождественский интерактивный фильм «Черное Зеркало: Брандашмыг» — с русскими субтитрами и озвучкой. Он доступен только для подписчиков сайта.

Особенность эпизода в том, что зрители могут влиять на сюжет, нажимя на кнопки «Да» или «Нет» в определенных моментах. Таким образом можно дать истории разное развитие. Перемотать видео вперед нельзя.