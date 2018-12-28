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Вышел интерактивный фильм «Черное Зеркало: Брандашмыг»

На стиминговом сервисе Netflix уже вышел рождественский интерактивный фильм  «Черное Зеркало: Брандашмыг» — с русскими субтитрами и озвучкой. Он доступен только для подписчиков сайта. 

Особенность эпизода в том, что зрители могут влиять на сюжет, нажимя на кнопки «Да» или «Нет» в определенных моментах. Таким образом можно дать истории разное развитие.  Перемотать видео вперед нельзя. 

 

Действие фильма происходит в 1984 году. В центре сюжета — моодой программист, который работает над игрой по мотивам фэнтези-романа «Брандашмыг». В определенный момент реальность и видеоигра в его жизни начинают переплетаться. Главную роль исполнил Фионн Уайтхед, ранее сыгравший в военной драме Кристофера Нолана «Дюнкерк». 

Ранее стало известно, что в пятом сезоне сериала «Черное зеркало» сыграла певица Майли Сайрус. 


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