Комедия Алексея Красовского о блокадном Ленинграде выйдет 31 декабря

В центре сюжета картины будет семья «на особом положении», которая решает хорошенько отпраздновать новый год в блокадном Ленинграде, однако их планам помешали непрошенные и голодные гости. Сам режиссер характеризует свой фильм как «светлую праздничную комедию».

Фильм еще до выхода вызвал неоднозначную реакцию общественности. Так, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отказать в выдаче прокатного удостоверения фильму.

«Наследникам ВЧК придется выбирать — праздновать самим или работать, пытаясь закрыть новогодний фильм», — рассказывает Красовский. Выход фильма на YouTube лишает картину фестивальной судьбы, отсутствие прокатного удостоверения делает невозможным выдвижение на кинопремии, но режиссер отмечает, что уже готов к этому.