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Комедия Алексея Красовского о блокадном Ленинграде выйдет 31 декабря

Режиссер Алексей Красовский анонсировал выход своего фильма «Праздник». Зрители смогут посмотреть комедию, действие которой происходит в блокадном Ленинграде, 31 декабря. 

Красовский заявил, что лента будет бесплатно доступна на YouTube. «Если фильм понравится и захотите нас потом поддержать - внизу будет указан номер счета, лайк/перепост/отзыв, полный игнор — на ваш выбор», — пишет режиссер.

 

Как и почему происходит дегероизация блокады Ленинграда?

 

В центре сюжета картины будет семья «на особом положении», которая решает хорошенько отпраздновать новый год в блокадном Ленинграде, однако их планам помешали непрошенные и голодные гости. Сам режиссер характеризует свой фильм как «светлую праздничную комедию».

Фильм еще до выхода вызвал неоднозначную реакцию общественности. Так, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отказать в выдаче прокатного удостоверения фильму. 

«Наследникам ВЧК придется выбирать — праздновать самим или работать, пытаясь закрыть новогодний фильм», — рассказывает Красовский. Выход фильма на YouTube лишает картину фестивальной судьбы,  отсутствие прокатного удостоверения делает невозможным выдвижение на кинопремии, но режиссер отмечает, что уже готов к этому. 

 

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