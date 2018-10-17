Госдума смягчила правила проведения кинофестивалей, которые ужесточила этим летом

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, смягчающий правила показа фильмов на международных кинофестивалях, сообщает ТАСС.

Напомним, летом президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий демонстрацию картин без прокатного удостоверения на кинофестивалях. По новым условиям лентам должна быть снята не больше года назад и входить в конкурсную программу киносмотра. Ленту не могут показывать больше 10 дней.

Теперь же новый проект отменяет обязанность иметь на фестивале конкурсную программу и жюри, чтобы показывать картины без прокатного удостоверения. Помимо этого максимальное количество кинопоказов увеличивается с двух до пяти, а длительность самого фестиваля — с 10 до 15 дней.

Прокатное удостоверение не понадобится музеям, выставочным залам и образовательным организациям, если кинопоказ проходит в культурно-просветительских целях.